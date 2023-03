Miniony weekend przyniósł historyczny, pierwszy konkurs kobiet na mamuciej skoczni. W Vikersund rywalizowała najlepsza piętnastka klasyfikacji generalnej Raw Air, a zawody, choć odbywały się pod egidą FIS, nie były zaliczane do Pucharu Świata. Dyrektor cyklu, Sandro Pertile nie jest zwolennikiem tego, by w przyszłości zmagania pań włączyć do cyklu. Jego postawa spotkała się ze zdecydowaną reakcją norweskiej minster kultury, Anette Trettebergstuen. "Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać" - mówiła.