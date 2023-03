Skoki narciarskie - Raw Air. Kuriozum w Lillehammer. Thomas Thunrbichler zły na organizatorów

Podopieczny trenera Stefana Horngachera zajmował miejsce w czołówce klasyfikacji generalnej Raw Air, lecz w prologu skoczył zaledwie 104 metry i został sklasyfikowany na 53. miejscu. To oznacza, że nie wywalczył prawa do startu w zawodach, co zamknęło mu drzwi do walki o wysoką pozycję w całym cyklu. Na "wpadkę" swojego zawodnika wymownie reagował były szkoleniowiec polskich skoczków narciarskich, który obecnie prowadzi kadrę naszych zachodnich sąsiadów .