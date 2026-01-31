Partner merytoryczny: Eleven Sports

Afera po tym, jak koledzy zachowali się wobec Żyły. Na jaw wychodzą kulisy

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Mistrzostwa świata w lotach były nieudane dla Polaków, którzy stanowili tło dla innych zespołów w konkursie drużynowym, nie błyszczeli też w rywalizacji indywidualnej. W tej honoru "Biało-Czerwonych" bronił Piotr Żyła, a na skoczni pogratulował mu tylko jeden z kolegów. Ta sytuacja odbiła się szerokim echem, teraz jej kulisy w rozmowie z WP SportoweFakty przybliżył Maciej Kot. I zdradził, jaka była przy tym rola Macieja Maciusiaka.

Skoczek narciarski w kombinezonie startowym i kasku, trzymający narty z widocznymi logotypami sponsorów, w tle rozmyte światła stadionu.
Piotr Żyła jako jedyny z Polaków nie zawiódł podczas indywidualnych MŚ w lotach w OberstdorfieJENS SCHLUETER AFP

Polacy na mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie pojechali bez Kacpra Tomasiaka, który miał w tym czasie odpoczywać po trudach ostatnich tygodni i w spokoju szlifować formę na igrzyska olimpijskie. "Biało-Czerwoni" bez swojego lidera w Niemczech zawiedli, zaliczyli wstydliwy występ w "drużynówce" - zajęli ósme miejsce, przegrywając m.in. ze Słoweńcami, którzy oddali o jeden skok mniej.

Nasi reprezentanci fatalnie spisali się też w konkursie indywidualnym - Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki z marzeniami o dobrym wyniku pożegnali się już w piątek, bo zajęli miejsca poza czołową "30". Prawo startu w organizowanych kolejnego dnia dwóch ostatnich seriach uzyskał tylko Piotr Żyła, ostatecznie był 15.

Tylko Maciej Kot wspierał na miejscu Piotra Żyłę. Oto kulisy

Co znamienne, kolegę z drużyny w sobotę na miejscu dopingował tylko Maciej Kot, który nie startował w konkursie indywidualnym, bo razem z Klemensem Joniakiem został "skreślony" po treningach. Ta sytuacja odbiła się szerokim echem, ironicznie odniósł się do niej Adam Bucholz z portalu skijumping.pl.

"To bardzo miłe ze strony Macieja Kota, że jako jedyny z Polaków czekał dziś pod skocznią na Piotra Żyłę. Takie momenty tworzą atmosferę w zespole" - pisał. "W tym wypadku to chyba tworzą w duecie" - wtórował mu Mateusz Leleń z TVP Sport.

    Suchej nitki na pozostałych Polakach nie pozostawili internauci komentujący wpis Bucholza w serwisie X. "Też na to zwróciłem uwagę, jednak klasy nie kupisz" - pisał jeden z nich. "A gdzie Zniszczol z Kubackim? Do gadania byli pierwsi. Zgubili się gdzieś tam na skoczni?" - dopytywał ktoś inny. Tego typu wpisów, w tym o wiele dosadniejszych, było więcej.

    Teraz, gdy emocje związane ze słabym występem Polaków w Oberstdorfie zaczęły powoli opadać, o wspomnianą sytuację zapytano Kota. Skoczek w rozmowie z WP SportoweFakty przypomniał, że ma dobrą relację z Żyłą i często podczas wyjazdów mieszka z nim w pokoju. I zdradził, że za pozostaniem jego kolegów w hotelu poniekąd stał Maciej Maciusiak.

    "Wcześniej ustaliliśmy, że zawodnicy podejmą decyzję, czy zostać w hotelu albo pojawić się na skoczni. Niemniej trener Maciej Maciusiak rekomendował, aby regenerować się na drużynówkę" - wyznał.

    Kot dopytywany o rolę Maciusiaka doprecyzował, że ten zalecał skoczkom, by w sobotę zamiast jechać na skocznię i tam oglądać skoki Żyły w finale indywidualnych mistrzostw świata, zostali w hotelu.

    Nie miał jednak problemu z inną decyzją. Reszta kadry posłuchała tej sugestii. Piotrek też wypowiadał się na ten temat, podkreślał, że koncentruje się na swoich skokach i nie żywił do nikogo urazy. Konkurs drużynowy był dla nas ważny, więc nie sądzę, że podjęto złą decyzję
    powiedział skoczek.

    Maciej Kot nie został zgłoszony do rywalizacji indywidualnej w Oberstdorfie, nie oglądaliśmy go też w "drużynówce". Doświadczonego skoczka zabraknie również na igrzyskach olimpijskich, gdzie zaprezentują się Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek.

    Sportowiec w czerwonym stroju z logotypem Zakopane 2025 i polską flagą na czapce udziela wywiadu. W tle inne osoby ubrane w sportowe ubrania oraz śnieżne otoczenie.
    Maciej KotMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Skoczek narciarski uśmiechający się w stroju sportowym, trzyma narty i stoi na tle rozmytej publiczności oraz reklam bandowych.
    Maciej KotJENS SCHLUETER AFP
    Uśmiechnięty skoczek narciarski w stroju sportowym i czapce z logotypem, trzyma narty na ramieniu oraz torbę sportową, w tle puste trybuny stadionu sportowego.
    Piotr ŻyłaDamian KlamkaEast News
