26-latek zakończył jednak swój występ na mistrzostwach świata niezwykle rozgoryczony . Nie zdołał bowiem wywalczyć medalu indywidualnego. Mógł jednak pocieszyć się dwoma srebrnymi "krążkami" wywalczonymi w zmaganiach mikstów oraz konkursie drużynowym na dużej skoczni. - Halvor Egner Granerud jest oczywiście rozczarowany. Miał okazje, ale ich nie wykorzystał. Czuł szczęście po konkursie drużynowym. Wrócił do dobrych skoków, zwłaszcza w ostatniej serii. Ale ogólnie rzecz biorąc, były to dla niego rozczarowujące mistrzostwa świata - mówił po zakończeniu imprezy austriacki trener norweskiej kadry Alexander Stoeckl .

Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud musi tłumaczyć się ze swoich słów o "parodii"

- To parodia skoków narciarskich . Naprawdę szkoda, że takie rzeczy przydarzają się na mistrzostwach świata. Najważniejsze dla mnie jest to, by oddawać dobre skoki. 11. miejsce jest rozczarowujące, najgorsze w tym sezonie , ale nie mogę nic zrobić z pogodą i wiatrem. Mam kontrolę jedynie nad swoimi skokami, które były dobre - grzmiał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich .

- Na początku naprawdę tak to postrzegałem, ale po dobrze przespanej nocy, kiedy spojrzałem na sprawę szerzej i nie patrzyłem tylko siebie, moje zdanie się zmieniło. Konkurs zdecydowanie nie był parodią, ale miałem naprawdę pecha do warunków w obu seriach, co uniemożliwiło mi uzyskanie wyższej lokaty. To oczywiście mnie zirytowało. Ale dla większości zawodników na liście startowej warunki były całkiem przyzwoite - stwierdził 26-latek.