W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen Aleksander Zniszczoł był wręcz o krok o zwycięstwa. To Polak był liderem stawki na półmetku rywalizacji, lecz po swoim drugim skoku spadł na ósmą lokatę. Po próbie swojego podopiecznego spore pretensje do jury miał trener naszej kadry - Thomas Thurnbichler, wprost wyrażając swoją złość względem Borka Sedlaka. Ten - "wywołany do tablicy" - odpowiedział na jego słowa w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem".