Norwegowie wściekli po PŚ w Vikersund. Forfang oskarża jury o niesprawiedliwość

Nie wszyscy jednak w norweskiej kadrze mieli w sobotę powody do zadowolenia i chęć do wspólnego świętowania wraz z Halvorem Egnerem Granerudem. Złości nie krył bowiem Johann Andre Forfang, który czuł się skrzywdzony . Ba, stwierdził nawet, że jury notorycznie nie dba o zawodników z końca stawki, celowo skupiając się na tym, by wyłącznie najlepsi skoczkowie mogli rywalizować podczas względnie sprawiedliwych warunków.

Skoki narciarskie. Borek Sedlak reaguje na słowa Forfanga

Finał Raw Air odbędzie się już w niedzielę, gdy rozegrany zostanie ostatni konkurs na skoczni Vikersundbakke. Poprzedzą go kwalifikacje, których wyniki także są wliczane do klasyfikacji generalnej cyklu. Halvor Egner Granerud ma wielką szansę na to, by nie tylko zostać zwycięzcą Raw Air, lecz także zapewnić sobie Kryształową Kulę dla najlepszego skoczka narciarskiego w obecnej edycji Pucharu Świata.