PŚ w skokach narciarskich w Bad Mittendorf. Niemieccy skoczkowie są wściekli. "Czuję się oszukany"

Złości nie krył również z reguły wyważony Constantin Schmid. On także w pierwszej serii startował z szóstej belki. Miał jednak mniej szczęścia od swojego kolegi z drużyny, bowiem skoczył zaledwie 149,5 m i nie zakwalifikował się do drugiej serii. Ostatecznie zajął 33. miejsce. "Jestem dość zły. To zniekształca wyniki. Puszczanie skoczka stamtąd to bezczelność" - nie krył rozgoryczenia niemiecki skoczek narciarski.