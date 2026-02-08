Partner merytoryczny: Eleven Sports

Afera na skoczni. Ogłosili to na igrzyskach. Oskarżenia wobec Niemców

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Zimowe igrzyska olimpijskie trwają w najlepsze a tymczasem Norwegowie wracają do afery, która wstrząsnęła w poprzednim sezonie światem skoków narciarskich. Jeden z członków ich sztabu przedstawił, jak po tamtych zdarzeniach zawodnicy ze Skandynawii byli traktowani przez innych rywali przy okazji zawodów Pucharu Świata. A Niemcy wprost zinterpretowali te słowa jako płynące w ich kierunku oskarżenia.

Po lewej stronie widoczny mężczyzna w żółtej kurtce z logotypami, czerwonej czapce i sportowym szaliku, patrzący w stronę obiektywu. Po prawej skoczek narciarski w locie podczas zawodów na śnieżnej skoczni, ubrany w kombinezon sportowy i kask, z widocz...
Na zdjęciu trener reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher oraz norweski skoczek Marius LindvikPhilipp von Ditfurth / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Fani skoków narciarskich spoglądają obecnie w stronę Predazzo, emocjonując się walką o medale na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina. Tymczasem Norwegowie wracają do afery z kombinezonami, która wstrząsnęła całym środowiskiem podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Trondheim. I w której sami odegrali główną, choć nieprzynoszącą chluby rolę.

Polskie łzy na igrzyskach. Bolesne 0,26 s. Adam Małysz wskazał powód

Skandynawski czempionat przywołał norweski portal Dagbladet.no, publikując we Włoszech materiał, na łamach którego wypowiedział się między innymi Sigurd Søberg. To człowiek, który po wspomnianej burzy odpowiada obecnie za kombinezony norweskiej kadry. To właśnie on opowiedział dziennikarzom, jak po tamtych wydarzeniach traktowani byli na europejskich skoczniach jego rodacy, wskazując przede wszystkim na podopiecznych trenera Stefana Horngachera.

- Słoweńcy zawsze byli mili. Ludzie z innych krajów? Nawet na nas nie spoglądali. W ogóle nie zauważali naszej obecności. Potem sytuacja powoli, ale jednak się uspokajała - stwierdził Sigurd Søberg.

Po czym dodał: - Niemcy byli szczególnie obecni w mediach. Uważali, że kara (trzymiesięczny zakaz) była zbyt łagodna. Ale od tego czasu wiele się zmieniło.

Skoki narciarskie. Znów głośno o aferze z Norwegami. Niemcy reagują

Te słowa za naszą zostały potraktowane za naszą granicą w jednoznaczny sposób.

Oskarżenia wobec niemieckich skoczków narciarskich
podsumował je serwis Sport1.de

- Norwescy skoczkowie narciarscy poczuli się wykluczeni przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Oskarżają swoich niemieckich konkurentów - czytamy dalej.

Polski sukces na igrzyskach. Sceny na skoczni. FIS nadała komunikat

O tym, że ubiegłoroczne niesnaski odeszły już w niepamięć, przekonuje jednak Marius Lindvik.

- Na początku było trochę nerwowo. Mam wrażenie, że teraz większość ludzi dobrze się dogaduje. Większość mówi "cześć" i jest miła. To nie problem - zadeklarował norweski skoczek.

A już w poniedziałek czeka nas pierwszy konkurs panów podczas igrzysk olimpijskich Mediolan-Coritina. Zawody na normalnej skoczni w Predazzo zaplanowano na godzinę 19:00.

Skoczek narciarski w profesjonalnym kombinezonie i kasku, z numerem startowym 37, podczas zawodów na śnieżnym tle, z widocznymi reklamami sponsorów na stroju.
Marius LindvikMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Andreas Wellinger
Andreas WellingerAFP
Skoki narciarskie. Na zdjęciu były trener polskich skoczków, a obecnie szkoleniowiec kadry Niemiec Stefan Horngacher oraz skoczek Andreas Wellinger
Skoki narciarskie. Na zdjęciu były trener polskich skoczków, a obecnie szkoleniowiec kadry Niemiec Stefan Horngacher oraz skoczek Andreas WellingerHENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / GEORG HOCHMUTH / APA / AFPAFP
