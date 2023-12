Afera na skoczni, niebywałe sceny na Pucharze Świata. Skoczkowie nabrali wody w usta

Podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich doszło do głośnego protestu, o czym informują norweskie media. Na trybunach kompleksu skoczni Lysgardsbakken pojawili się propalestyńscy aktywiści, apelujący do norweskiej federacji o zerwanie umowy sponsorskiej z jedną z firm, która miała wyprodukować wyrzutnie rakiet, przekazane następnie Izraelowi przez Stany Zjednoczone. Norwescy skoczkowie odmówili komentarza w tej sprawie, głos zabrali za to na piśmie przedstawiciele związku.