Afera alkoholowa w kadrze skoczków. Trener wykluczony. Jest oficjalny komunikat

Finowie w ostatnich miesiącach zdają się odradzać z głębokiego kryzysu, w jaki wpadli po zakończeniu kariery przez Janne Ahonena. Oczywiście obecnym fińskim skoczkom daleko do takich wyników, jakie notował legendarny Fin. Nie sposób jednak nie zauważyć progresu, jaki wykonali fińscy skoczkowie.

Można założyć, że spora w tym rola Igora Medvedeva. Słoweniec przejął stery w drużynie Finów po zakończeniu sezonu 2023/2024 i stopniowo jego praca dawała coraz lepsze efekty. W trakcie igrzysk olimpijskich w Predazzo Finowie byli nawet typowani do sprawienia niespodzianki w konkursie duetów.

Nowy trener Finów. Znamy nazwisko szkoleniowca

Ostatecznie tak się jednak nie wydarzyło. Same igrzyska zaś będą w Finlandii wspominane prawdopodobnie głównie przez pryzmat skandalu alkoholowego, w którym główną rolę odegrał właśnie trener Medvedev. Słoweniec został odesłany z wioski olimpijskiej za "naruszenie zasad i wartości fińskiej reprezentacji".

Po samych igrzyskach zaś stracił pracę. Finowie rozpoczęli więc poszukiwania nowego szkoleniowca. Ostatecznie działacze postawili na znaną opcję. Nowym trenerem został bowiem trzeci raz w historii Lauri Hakola. Trener zabrał już głos po ogłoszeniu kolejnej w jego życiu nominacji.

- Myślę, że mamy teraz naprawdę dobrą grupę sportowców, a doskonała drużyna tworzy się również wokół zespołu. Wierzę, że współpraca będzie siłą tej grupy. Sytuacja jest ponadto dość korzystna pod względem środków, więc mogę podjąć wyzwanie z bardzo dobrym nastrojem - powiedział cytowany przez fińskie media.

Niko Kytosaho Marcin Golba AFP

Anti Aalto Foto Olimpik AFP

Niko Kytosaho, członek fińskiej kadry skoczków narciarskich AFP

Paweł Zatorski: Przez 16 lat przeżyłem wspaniałe i trudne chwile Polsat Sport