Adam Małysz został oszukany. W tle wielkie pieniądze

Małysz stracił zaufanie do ludzi i teraz o wiele uważniej patrzy na ręce wszystkim osobom szukającym pomocy finansowej. Został oszukany w bardzo perfidny sposób. Sądził, że pomaga choremu dziecku.

Adam Małysz został oszukany

Pewna para zbierała pieniądze rzekomo na leczenie swojej chorej córki. Okazało się jednak, że byli to oszuści, o czym Adam Małysz nie wiedział. W rozmowie z kanałem na Youtube Biznes Misja opowiedział, co go spotkało. Jak sam twierdzi, do dziś boli go w szczególności nieszczerość. Reklama

"Ta osoba potrafiła klęknąć w błocie, bo wtedy lało, i płakać przede mną, że to jest jego ostatnia szansa i jeśli to dziecko nie będzie mieć tej operacji, to nie przeżyje, no to mi już serce puściło" - stwierdził były skoczek.

Adam Małysz stracił sporo pieniędzy

Później oszuści chwalili się tym, co udało im się za pieniądze skoczka kupić. "Później, kiedy dowiedziałem się, na co poszły te pieniądze i jak te osoby opowiadały, że zrobiły mnie w bambuko, to było to bardzo przykre" - opowiadał.

"Nawet ta osoba nie uciekła, chodziła sobie spokojnie, a de facto miało to być na chore dziecko, które potrzebuje pomocy. Okazało się, że to dziecko nie potrzebowało pomocy. Trochę było tych pieniędzy" - ujawnił. Dodał też, że dziś przede wszystkim wspiera fundacje nie zaś przekazuje pieniądze bezpośrednio do potrzebujących osób. Stwierdził po latach, że tak jest bezpieczniej.

Adam Małysz, Izabela Małysz / TRICOLORS/EAST NEWS / East News