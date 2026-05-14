Adam Małysz zaszalał na odchodne. "Dla mnie to moment szczególny"

Tomasz Kalemba

Adam Małysz kończy swoją misję w roli prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Tuż przed upływem kadencji "Orzeł z Wisły" doprowadził jednak do przedłużenia umowy ze strategicznym sponsorem - firmą Orlen i to na rozszerzonych zasadach. - Zostawiam polskie narciarstwo w pełni zabezpieczone pod kątem finansowym i organizacyjnym - powiedział Małysz.

Orlen od wielu lat jest ważnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz jednak współpraca z gigantem została rozszerzona. Zakłada ona realizację kolejnych programów rozwoju dyscyplin olimpijskich z naciskiem na szkolenie młodzieży.

Nowa umowa wprowadza Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich oraz Program Rozwoju Snowboardu Alpejskiego i Freestyle'u, których celem jest popularyzacja tych dyscyplin w Polsce oraz budowanie solidnych podstaw szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.

Oczywiście będzie kontynuowany Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej "ORLEN Szukamy Następców Mistrza", a także Program Rozwoju Polskiego Narciarstwa Alpejskiego "PolSKI Mistrz".

Bardzo ważne jest to, że Orlen przez cztery najbliższe sezony będzie głównym sponsorem konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn, a także Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet, Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim oraz innych zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Marka ma być bardziej eksponowana na strojach zawodników, a wybrani sportowcy będą brali udział w akcjach marketingowych.

- Przedłużenie i rozwinięcie współpracy z Orlenem to dla polskiego narciarstwa gwarancja spokoju i stabilizacji, których potrzebujemy, by myśleć o kolejnych latach. Cieszy mnie, że nowa umowa kładzie tak duży nacisk na szkolenie młodzieży w biegach czy snowboardzie - powiedział Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Dla mnie osobiście to moment szczególny. Kończąc swoją misję w związku, mam ogromną satysfakcję, że zostawiam polskie narciarstwo w pełni zabezpieczone pod kątem finansowym i organizacyjnym. To solidny fundament dla moich następców. Razem z naszym generalnym sponsorem zbudowaliśmy system, dzięki któremu polskie sporty zimowe będą rosły w siłę przez kolejne lata
dodał.

- Dzięki konsekwentnej pracy i stabilnemu wsparciu, Polski Związek Narciarski od lat przekłada swój rozwój na wymierne sukcesy medalowe na arenie międzynarodowej. W Orlenie szczególnie zwracamy uwagę na szkolenie dzieci i młodzieży, bo tam rodzą się przyszli mistrzowie. Wspólnie realizujemy programy, takie jak "Orlen Szukamy Następców Mistrza", które pozwalają identyfikować i rozwijać młode talenty, czego ostatnim przykładem jest Kacper Tomasiak - mówiła Sylwia Snopkiewicz, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu Orlen.

  • Redakcja