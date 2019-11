Adam Małysz zaskoczył: Sam siebie nie poznaję

Adam Małysz dawno skończył ze skakaniem i dba o swoich następców, by i oni osiągali sukcesy. Orzeł z Wisły myślami wraca jednak do dawnych czasów, o czym właśnie przypomniał.

Tuż przed startem nowego sezonu Pucharu Świata w skokach Małysz pochwalił się na Instagramie zdjęciem sprzed lat.

Czterokrotny mistrz świata pokazał fotografię, na której jako zawodnik wjeżdża na górę skoczni. "Wspomnień ciąg dalszy" - napisał.

"Jak patrzę na to zdjęcie, to sam siebie nie poznaję. Trochę brakuje mi tych czasów, ale one już nie powrócą. Teraz muszę się skupić na tym, co mam i wykorzystać każdy dzień jak najlepiej, stworzyć kolejne wspomnienia" - dodał nasz znakomity skoczek.

Przed Małyszem, już w roli dyrektora w polskich skokach, kolejny sezon Pucharu Świata, który już za tydzień rozpocznie się na skoczni jego imienia w Wiśle. "Biało-Czerwoni" znów będą faworytami konkursu drużynowego oraz zawodów indywidualnych.

Zdjęcie Adam Małysz / Michał Białoński / INTERIA.PL

WS