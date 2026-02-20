Adam Małysz wyjątkowo uhonorowany. Powstaje film fabularny ze znakomitą obsadą

Anna Dymarczyk

Adam Małysz jest ikoną skoków narciarskich w Polsce. Gdyby nie jego sukcesy, nie doszłoby do Małyszomanii, która na zawsze zmieniła postrzeganie tego sportu w Polsce. Po latach postanowiono uhonorować skoczka w wyjątkowy sposób. Poinformowano, że powstaje film fabularny, którego Małysz będzie głównym bohaterem. Wiadomo, kto go zagra.

Mężczyzna w ciemnej kurtce zimowej i granatowej czapce z logo Red Bull oraz 4F, na tle rozmazanego jasnego tła.
Adam MałyszANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Filmy fabularne o wciąż żyjących sportowcach nie są zbyt częste. W Polsce jeden z takich okazał się sporym sukcesem i jest to film o Jerzym Górskim pod tytułem "Najlepszy" (w roli głównej Jakub Gierszał). Tym razem obrazu swojej kariery i okruchów życia prywatnego doczekał się Adam Małysz.

Adam Małysz bohaterem filmu fabularnego

Historia Adama Małysza jest niesamowita i nic dziwnego, że postanowiono uczynić z niej kanwę dla filmu fabularnego. Jak się okazało, scenariusz konsultowano z samym zainteresowanym, który był zadowolony z tego, co próbowano w nim przekazać.

Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie
mówił w rozmowie z Filmwebem.

Wybrano już reżysera i obsadę, wiadomo też, że zdjęcia kręcone będą w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku i w Wiśle. Produkcja ma zamiar oddać zimowe realia lat 90. Zdjęcia trwać mają trzy miesiące, a sam film ma trafić do kin w 2027 roku.

Kto zagra Adama Małysza?

W filmie "Adam" główną rolę zagra Bartłomiej Deklewa znany z takich produkcji jak "Breslau", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", "Światłoczuła" czy "Absolutni Debiutanci". Uważany jest za jednego ze zdolniejszych aktorów młodego pokolenia.

Oprócz niego pojawią się inne głośne nazwiska - Tomasz Kot zagra Ediego Federera, Maja Szopa ("Filip", "Fanfik", "Idź przodem, bracie") wcieli się w Izabelę Małysz, a Paweł Koślik ("Ołowiane dzieci", "Wielka Warszawska", "Kobieta z...") dostał rolę Apoloniusza Tajnera. Prócz nich na ekranie zobaczymy m.in. Piotra Głowackiego, Andrzeja Kłaka, Ireneusza Czopa czy Dorotę Pomykałę.

Adam i Izabela Małyszowie
Sportowiec w zimowej czapce z logo olimpijskim, uśmiechnięty, trzymający narty Fischer na jasnozielonym tle inspirowanym sportami zimowymi.
Adam MałyszMichał SzalastEast News
Zbliżenie twarzy mężczyzny w średnim wieku ubranego w ciemną kurtkę, na tle rozmytego ciemnego tła, z widocznym delikatnie parującym oddechem w zimnym powietrzu.
Adam MałyszANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
