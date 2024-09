Adam Małysz wstrząśnięty skalą powodzi. Seria pięknych gestów w Wiśle

To jest dramat. Porywa mosty i domy. Widziałem, co się dzieje w Głuchołazach, a teraz słyszę o dramacie w Stroniu Śląskim. To straszne, jak ci ludzie tam cierpią. Nas na szczęście wielka woda ominęła, choć w galerii też nalało się jej po kostki w jednym pomieszczeniu. Wisła w tym roku wygląda o wiele lepiej niż w ubiegłym przy tych strasznych nawałnicach, jakie nas wówczas nawiedziły

~ zakończył Małysz.