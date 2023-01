Skoki narciarskie. Adam Małysz usprawiedliwia trenera Thomasa Thurnbichlera

- Thomas przeżywał te konkursy na Kulm. Chciał jak najlepiej dla chłopaków, ale wyszło inaczej. Muszę go usprawiedliwić. Widział, że coś nie idzie, to próbował szukać. Każdy, by tak zrobił. Chciał przecież, by nasi zawodnicy skakali jeszcze lepiej - mówił szef związku.