Adam Małysz szczery do bólu. Otwarcie wyznaje. "Bywało, że chciałem uciec"

Cztery Kryształowe Kule, cztery złota mistrzostw świata, triumf w Turnieju Czterech Skoczni i liczne krążki wywalczone na zimowy igrzyskach olimpijskich - to tylko część dorobku "Orła z Wisły", który swego czasu w związku z takimi osiągnięciami bił absurdalne wręcz rekordy zainteresowania.

Teraz, po latach, były sportowiec postanowił otworzyć się w kwestii " Małyszomanii " oraz tego, jak rezonuje ona do dziś i opowiedział o niej z nieco innej perspektywy dziennikarzowi portalu "WP SportoweFakty" Dawidowi Górze w ramach jego cyklu "Życie po życiu".

Adam Małysz: Bywało, że chciałem wykrzyczeć, że mam dość

Choć 46-latek z sympatią odnosi się do wielu aktów związanych z własną popularnością, to przyznaje, że czasami wszystko to potrafiło być dla niego przytłaczające. "Były sytuacje, że chciałem uciec od tego wszystkiego. Wręcz wykrzyczeć, że mam dość" - stwierdził, dodając jednak, że taki nastrój bardzo szybko mu przechodził.