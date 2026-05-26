Adam Małysz stawia sprawę jasno ws. PKOl. "Mamy sytuację, jakiej nie było w historii"

W piątek, 22 maja, ludzie polskiego sportu dali wyraźnie do zrozumienia, że nie chcą już rządów Radosława Piesiewicza w roli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Zebranie 80 podpisów na 106 organizacji pod wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego celem było odwołanie sternika PKOl ze swojej funkcji, to najlepszy dowód na utratę zaufania do tego człowieka.

Niestety wniosek ten nie był procedowany na zarządzie PKOl. Teraz zostanie on złożony do sekretariatu PKOl. Zgodnie z art. 33 statutu PKOl Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a na co najmniej 21 dni przed jego terminem do członków powinno być wysłane zawiadomienie z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad NWZ.

Adam Małysz: PKOl powinien być apolityczny i ponad podziałami

Jak widać, jest wola zmian, ale one są blokowane przez ludzi prezesa PKOl.

- Potrzebna jest zmiana statutu w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zresztą to samo dotyczy Polskiego Związku Narciarskiego. Jest w tych dokumentach wiele takich zapisów, które nie przystoją do dzisiejszego świata. Sam zapis o tym, że zarząd musi się fizycznie zbierać, w XXI wieku jest śmieszny. Z kolei według statutu PKOl prezes może właściwie wszystko. Z jednej strony fajnie jest rządzić, ale jednak przy 60 członkach zarządu, jak w PKOl, to ciało gorzej działa. O wiele lepiej jest, jeśli zarząd składa się niewielkiej liczby osób - mówił Małysz w rozmowie z Interia Sport.

- PKOl zawsze był organizacją, wokół której jednoczył się cały polski sport. Teraz mamy sytuację, jakiej nie było chyba nigdy w historii. To najlepiej pokazuje, jak źle na sport wpływa polityka. Takie organizacje, jak PKOl, powinny być apolityczne i być ponad podziałami. Tylko to może zagwarantować współpracę dla dobra polskiego sportu. Dzisiaj PKOl jest mocno upolityczniony. Kolejny prezes poza tym, że powinien być przedsiębiorczy, to jednak powinien być byłym sportowcem, żeby lepiej czuć sytuację. Nie zapomnę nigdy prezes Piotra Nurowskiego. To był człowiek "do rany przyłóż". Potrafił rozwiązać każdy problem. Do tego był świetnym biznesmenem - dodał.

Radosław Piesiewicz Wojciech Olkusnik/East News/ East News

Adam Małysz Andrzej Kulpita East News

Radosław Piesiewicz AFP





Klaudia Zwolińska: Zawsze uważałam, że wartości fair play są w sporcie najważniejsze Polsat Sport