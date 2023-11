Adam Małysz stawia sprawę jasno. Polacy będą chcieli znowu zorganizować te zawody

PolSKI Turniej jest rozwiązaniem chwilowym, bo akurat w tym sezonie nie ma wielkich głównych imprez. Są co prawda mistrzostwa świata w lotach, ale to by było na tyle. Jeśli wszystko w naszym turnieju wyjdzie OK, mam nadzieję, że uda się zagościć z nim na dłużej. Zauważmy, że Norwegowie, Niemcy, Austriacy i Słoweńcy mają swoje turnieje. Dlaczego Polacy nie mieliby mieć swojego? Już dawno temu były przymiarki, aby zorganizować turniej z Czechami. W tę stronę to miało iść jeszcze za Waltera Hofera. Teraz Waltera już nie ma w PŚ, ale turniej polski nadal ma sens. W kolejnym roku cyklu nie będzie, ale trzeba rozmawiać, aby nie była to jednorazowa przygoda. Co istotne, trudno jest zorganizować turniej takiej rangi, choćby ze względu na koszty. Niedługo to może stać się nieopłacalne, więc trzeba działać teraz

~ powiedział Adam Małysz w rozmowie z WP SportoweFakty.