Adam Małysz stale angażuje się w rozwój skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Ostatnio wiślanin pochwalił się w mediach społecznościowych nowym projektem, który może tchnąć życie w drugą z tych dyscyplin. "Chcemy wprowadzić tego typu zawody co drugi weekend i poszerzyć je o Zakopane" – napisał były skoczek.

Adam Małysz po zakończeniu sportowej kariery nie rozstał się ze skokami narciarskimi. Aktualnie sprawuje rolę dyrektora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, stale przyglądając się tym dwóm dyscyplinom.

Wiślanin swoją działalnością stale dzieli się w mediach społecznościowych. Niedawno na jego Instagramie pojawił się wyjątkowy post, relacjonujący wspieranie najmłodszych w ich drodze do mistrzostwa.

Kilka dni temu w Wiśle odbyły się zawody dzieci w kombinacji norweskiej. Małysz ujawnił, że wkrótce w Polsce będzie więcej możliwości do tego, żeby dzieci mogły rozwijać swoje sportowe ambicje.

"Latem przyszłego roku, chcemy wprowadzić tego typu zawody co drugi weekend i poszerzyć je o Zakopane. Obecny cykl konkursów rozpoczął trener Jan Szturc, który od wielu lat, z wielką pasją i zaangażowaniem szkoli młodzież. To skarb mieć takiego człowieka w naszych szeregach" - napisał na swoim profilu 42-latek.

Pomysł wyraźnie popierają kibice, którzy w komentarzach pochwalają aspiracje do rozwoju dyscypliny.

"Zazdroszczę energii i pomysłów na to, co by tu jeszcze zrobić, by dzieciaki przyciągnąć do sportu i przede wszystkim zatrzymać je" - skomentował jeden z fanów.

