Adam Małysz spotkał się z Thomasem Thurnbichlerem. Wiadomo, o czym rozmawiali

W poniedziałek w siedzibie Polskiego Związku Narciarskiego doszło do spotkania Adama Małysza, prezesa związku, z Thomasem Thurnbichlerem, trenerem kadry polskich skoczków. Obaj panowie rozmawiali przede wszystkim o tym, co zrobić, by wyjść z kryzysu, a jakim znalazła się nasza reprezentacja, ale też o przyszłości polskich skoków.