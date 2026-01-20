W skrócie Maciej Maciusiak powołał sześciu zawodników na mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie, w tym debiutanta Klemensa Joniaka.

Adam Małysz podkreślił, że dla wielu polskich skoczków mistrzostwa świata w lotach będą najważniejszą imprezą sezonu.

W historii polskich skoków nasz kraj zdobył cztery medale na mistrzostwach świata w lotach, a szanse na kolejny medal oceniane są jako niewielkie.

Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków narciarskich, postanowił zabrać na mistrzostwa świata w lotach narciarskich do Oberstdorfu (22-25 stycznia) sześciu zawodników.

W tym gronie będzie debiutant Klemens Joniak. 20-latek, jeśli wywalczy po treningach miejsce w czteroosobowej drużynie, zostanie najmłodszym Polakiem w MŚ w lotach od 2014 roku. Wówczas w Harrachovie na starcie stanął 19-letni Klemens Murańka, zajmując wówczas 25. miejsce.

Dla wielu polskich skoczków to będzie główna impreza sezonu

Trenerzy mieli taki plan, by zabrać sześciu zawodników, bo ci, którzy nie załapią się do rywalizacji pojadą na zawody Pucharu Kontynentalnego do Eisenerz. Najlepszych zawodników sztab wybierze zatem po treningach

- To na ten moment optymalny skład na loty. Już wcześniej sugerowałem też trenerowi Maciusiakowi, by zabrał na jakieś zawody Klemensa Joniaka, by przetestować go. Kilka dni temu zdobył pierwszy punkt Pucharu Świata w Sapporo, a teraz ma szansę na debiut w mistrzostwach świata w lotach. Dla niego to będzie pierwszy kontakt z tak dużą skocznią. To jest lotny zawodnik, więc trenerzy liczą na jego udane próby. W składzie nie ma niespodzianek, bo nieobecność Kacpra Tomasiaka była planowana. Nie wszyscy z tych zawodników, którzy wystąpią w mistrzostwach świata w lotach, pojadą na igrzyska, więc dla nich to będzie główna impreza w tym roku - dodał sternik związku.

Tylko cztery medale Polaków w historii

Polska do tej pory zdobyła w historii tylko cztery medale mistrzostw świata w lotach. Indywidualnie sięgali po nie Kamil Stoch (srebro, 2018 Oberstdorf) i Piotr Fijas (brąz, 1979 Planica). Dwa brązowe medale wywalczyła też nasza drużyna - w Oberstdorfie w 2018 roku i w Planicy w 2020 roku.

W Niemczech na podium stawali: Żyła, Kubacki, Stoch i Stefan Hula, a w Słowenii Hulę zastąpił Andrzej Stękała.

Mała szansa na medal, Polacy liczą na niespodziankę

Teraz na medal nie ma raczej szans, choć w tej dyscyplinie sportu wszystko jest możliwe. Podobno na ostatnich treningach z bardzo dobrej strony prezentował się Piotr Żyła. On stracił już olimpijską szansę, więc dla niego MŚ w lotach będą z pewnością bardzo ważne. Dwukrotnie zajmował on miejsca w "10" MŚ w lotach. W 2020 roku był siódmy, a przed dwoma laty w Bad Mitterndorf zajął szóste miejsce.

- Piotrek nie jedzie na te mistrzostwa świata jako jeden z głównych faworytów i może sprawić niespodziankę. On lubi i potrafi latać, a jeśli rzeczywiście jego skoki były lepsze w ostatnim czasie, to może zaskoczyć na mamucie. Na lotach zawsze dobrze radził sobie Kamil. Podobnie zresztą Olek Zniszczoł, choć on akurat nie jest w najlepszej dyspozycji, a wtedy na lotach człowiek się męczy. Zobaczymy jednak. Może akurat w Oberstdorfie się odblokuje. Na lotach potrafi zaskoczyć Dawid, a z Maćkiem różnie bywało na mamutach, ale w aktualnej formie może uzyskać niezły wynik - mówił Małysz.

Rekord skoczni Heinego Klopfera (HS 235) od marca 2022 roku należy do Słoweńca Domena Prevca i wynosi 242,5 metra.

To jest trudna skocznia, ale po przebudowie w 2017 roku stała się bardziej lotna. Na tej skoczni trzeba mieć - poza dobrą dyspozycją - dużo szczęścia do warunków

