Adam Małysz rezygnuje. Oddał już akredytację. Potwierdzenie prosto z Predazzo

Adam Małysz przebywa we Włoszech i z bliska obserwuje starty naszych reprezentantów. W niedzielę gościł w Livigno, gdzie snowboardzistka Aleksandra Król-Walas startowała w slalomie gigancie równoległym. Polka miała aspiracje medalowe, ale skończyła rywalizację dopiero na siódmym miejscu.

Czy lepiej poradzą sobie w poniedziałkowym konkursie skoczkowie narciarscy? Jeszcze tydzień temu rozsądek nakazywał stonowaną prognozę w tym temacie. Sesje treningowe w Predazzo dają jednak podstawy do ostrożnego optymizmu.

Małysz zdobywał tu dwa tytuły mistrza świata w 2003 roku, bijąc rekordy obu skoczni. Jest honorowym obywatelem tej miejscowości. Ale tym razem... znajdzie się na widowni jako kibic.

Jak informuje TVP Sport, prezes PZN postanowił wyświadczyć przysługę jednemu z członków polskiego sztabu.

- Adam Małysz zrzekł się swojej akredytacji, aby polski sztab mógł zaprezentować się jeszcze liczniej. Będzie pod skocznią dopingować biało-czerwonych: Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Kamila Stocha - poinformował reporter stacji Aleksander Roj.

Wcześniej temat poruszył obszerniej serwis Sport.pl. Z publikacji wynika, że PZN nie dotrzymał terminu składania wniosków o akredytacje dla oficjeli. Sam Małysz miał otrzymać ją z opóźnieniem. Finalnie liczba uzyskanych przepustek na olimpijskie obiekty okazała się niewystarczająca.

- Nie wiem, komu oddałem akredytację, ale to musiała być trzecia osoba ze sztabu. Sam się nie przejmuję. Mam bilety, więc będę wspierał chłopaków - oznajmił szef związku w rozmowie ze Sport.pl.

Konkurs na skoczni normalnej (H-107) trwa od godz. 19:00. Czy to będzie wreszcie polski dzień? Relację live z zawodów znajdziesz TUTAJ.

Adam Małysz Damian Klamka / East News East News

Adam Małysz Lukasz Kalinowski/East News East News

Adam Małysz ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

