Adam Małysz rezygnuje. Oddał już akredytację. Potwierdzenie prosto z Predazzo

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Adam Małysz ogląda poniedziałkowy konkurs skoków na obiekcie w Predazzo w nietypowej dla siebie roli. Jak informuje TVP Sport, prezes PZN pojawił się pod skocznią... jako widz. Olimpijską akredytację oddał jednemu z członków sztabu polskiej ekipy. Ma to być efekt zaniedbań ze strony krajowej federacji, która przegapiła termin złożenia wniosku o odpowiednią liczbę przepustek dla oficjeli.

Mężczyzna w zimowej kurtce i czapce z logo Red Bull oraz licznymi logotypami sponsorów, skupiony, stoi na tle rozmytego, ciemnego otoczenia.
Adam MałyszNewspix.pl
Adam Małysz przebywa we Włoszech i z bliska obserwuje starty naszych reprezentantów. W niedzielę gościł w Livigno, gdzie snowboardzistka Aleksandra Król-Walas startowała w slalomie gigancie równoległym. Polka miała aspiracje medalowe, ale skończyła rywalizację dopiero na siódmym miejscu.

Czy lepiej poradzą sobie w poniedziałkowym konkursie skoczkowie narciarscy? Jeszcze tydzień temu rozsądek nakazywał stonowaną prognozę w tym temacie. Sesje treningowe w Predazzo dają jednak podstawy do ostrożnego optymizmu.

Małysz czy Stoch? Legendarny Niemiec wskazał najlepszego polskiego skoczka w historii

Małysz zdobywał tu dwa tytuły mistrza świata w 2003 roku, bijąc rekordy obu skoczni. Jest honorowym obywatelem tej miejscowości. Ale tym razem... znajdzie się na widowni jako kibic.

Adam Małysz zrezygnował z akredytacji. Olimpijską rywalizację w Predazzo obejrzy spod skoczni, na której królował

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Jak informuje TVP Sport, prezes PZN postanowił wyświadczyć przysługę jednemu z członków polskiego sztabu.

    - Adam Małysz zrzekł się swojej akredytacji, aby polski sztab mógł zaprezentować się jeszcze liczniej. Będzie pod skocznią dopingować biało-czerwonych: Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Kamila Stocha - poinformował reporter stacji Aleksander Roj.

    Wcześniej temat poruszył obszerniej serwis Sport.pl. Z publikacji wynika, że PZN nie dotrzymał terminu składania wniosków o akredytacje dla oficjeli. Sam Małysz miał otrzymać ją z opóźnieniem. Finalnie liczba uzyskanych przepustek na olimpijskie obiekty okazała się niewystarczająca.

    - Nie wiem, komu oddałem akredytację, ale to musiała być trzecia osoba ze sztabu. Sam się nie przejmuję. Mam bilety, więc będę wspierał chłopaków - oznajmił szef związku w rozmowie ze Sport.pl.

    Konkurs na skoczni normalnej (H-107) trwa od godz. 19:00. Czy to będzie wreszcie polski dzień? Relację live z zawodów znajdziesz TUTAJ.

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek

      Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
      Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News
      Mężczyzna ubrany w zimową kurtkę z logo Orlen i czapką z logo Red Bulla, patrzący lekko w bok ze spokojnym wyrazem twarzy, na tle rozmytych postaci w jasnych ubraniach.
      Adam MałyszLukasz Kalinowski/East NewsEast News
      Adam Małysz
      Adam MałyszANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
