Adam Małysz prostuje: to nie jest prawda. Dzięki temu mógł zabrać żonę

Adam Małysz ma co robić na skoczniach olimpijskich w Predazzo, choć nie jest oficjalnie w sztabie reprezentacji Polski. Co rusz, podchodzą do niego polscy kibice i robią sobie zdjęcia z byłym znakomitym skoczkiem, a obecnie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Nie ma spokoju nawet w czasie konkursów.

Małysz już wiele miesięcy temu mówił, że nie będzie w sztabie kadry. Otrzymał akredytację na igrzyska, ale zdecydował się ją oddać.

Kaja Ziomek-Nogal: Jest żal i smutek, ale jestem też dumna z pracy, jaką wykonałam Polsat Sport

Adam Małysz: to nie jest prawda. Prezes PZN odniósł się do tego, co piszą media

Jakiś czas temu Sport.pl napisał: "Cała sprawa ma swoje podłoże w błędzie ze strony PZN. Małysz już wcześniej przyznawał, że po prostu przespali okres, kiedy trzeba było zgłosić Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu zapotrzebowanie na bilety i akredytacje".

Poprosiliśmy prezesa PZN, by odniósł się do tych słów:

To nie jest prawda. Jest limit. Na trzech zawodników przysługują nam trzy akredytacje. Kombinowaliśmy zatem, jak mogliśmy. Wzięliśmy część od biegów. Zgłosiłem się z po akredytację z sekretarzem generalnym PZN Tomkiem Grzywaczem, ale jak usłyszałem, że wciąż brakuje nam ludzi w sztabie, to postanowiłem zrezygnować z akredytacji. Uznałem, że kupimy bilety i przyjedziemy. Taka jest prawda.

Małysz: mogłem zabrać żonę i nie martwić się o to, że ktoś mi to wypomni

Ta sytuacja, jak się okazało, ma swoje plusy. Kadra skoczków nie mieszka w wiosce olimpijskiej, tylko w wynajętym obok niej hotelu. Dzięki temu prezes PZN ma ciągły kontakt ze sztabem. Do tego mógł zabrać też żoną Izabelę.

Żona zawsze marzyła o tym, by przyjechać na igrzyska. Kiedy byłem skoczkiem, nigdy na nich nie była. Mając bilet, a nie akredytację, mogłem ją zabrać i nie martwić się o to, że ktoś mi to wypomni. Zadebiutowała w igrzyskach i od razu ma dwa medal

- Kiedy stoję z kibicami, to inaczej przeżywałem medale Kacpra. Nie powiem, było fajnie. Największym utrudnieniem jest tylko to, kiedy chcę się dostać do strefy dla zawodników. I tutaj cieszę się z tego, że we Włoszech nie ma takiego porządku, jak np. w Korei Południowej. Tu można było powalić jeden płotek i nikt się nie patrzył na to. Na pewno nie żałuję, że nie mam akredytacji, bo jednak ci, którzy odpowiadali za chłopaków, byli dużo ważniejsi niż prezes - zakończył sternik PZN.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Adam Małysz i Maciej Maciusiak mają powody do zadowolenia EXPA/Tadeusz Mieczyński Newspix.pl

Adam Małysz miał łzy w oczach Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Adam Małysz i Kacper Tomasiak (w ramce) Tomasz Kalemba/Interia.pl/Grzegorz Momot/PAP INTERIA.PL