Adam Małysz prostuje: to nie jest prawda. Dzięki temu mógł zabrać żonę

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Adam Małysz wszystkie konkursy skoków narciarskich na olimpijskich skoczniach w Predazzo ogląda z pozycji kibica. Nie ma oficjalnego ubioru reprezentacji. Na szyi ma biało-czerwony szalik i trąbkę, w którą dmucha, wspierając nasze skoczkinie i skoczków. Mimo tego prezesowi Polskiego Związku Narciarskiego udaje się przedostać do strefy, gdzie wymagane są akredytacje. W Predazzo jest bowiem ważną osobistością. Jest bowiem honorowym obywatelem tego miasta. Małysz nie ma akredytacji, ale nie jest to związane z błędem PZN, jak pisały niektóre media. - To nie jest prawda - przyznał szef PZN.

Grupa kibiców ubranych w zimowe kurtki oraz akcesoria z polskimi barwami narodowymi pozuje do zdjęcia na tle skoczni narciarskiej, wokół nich zgromadzeni są inni uczestnicy wydarzenia sportowego.
Od lewej: Kamil Fundanicz, Adam Małysz, Izabela Małysz i Tomasz Grzywacz na skoczniach w PredazzoTomasz KalembaINTERIA.PL
Adam Małysz ma co robić na skoczniach olimpijskich w Predazzo, choć nie jest oficjalnie w sztabie reprezentacji Polski. Co rusz, podchodzą do niego polscy kibice i robią sobie zdjęcia z byłym znakomitym skoczkiem, a obecnie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Nie ma spokoju nawet w czasie konkursów.

Małysz już wiele miesięcy temu mówił, że nie będzie w sztabie kadry. Otrzymał akredytację na igrzyska, ale zdecydował się ją oddać.

Adam Małysz: to nie jest prawda. Prezes PZN odniósł się do tego, co piszą media

Jakiś czas temu Sport.pl napisał: "Cała sprawa ma swoje podłoże w błędzie ze strony PZN. Małysz już wcześniej przyznawał, że po prostu przespali okres, kiedy trzeba było zgłosić Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu zapotrzebowanie na bilety i akredytacje".

Poprosiliśmy prezesa PZN, by odniósł się do tych słów:

To nie jest prawda. Jest limit. Na trzech zawodników przysługują nam trzy akredytacje. Kombinowaliśmy zatem, jak mogliśmy. Wzięliśmy część od biegów. Zgłosiłem się z po akredytację z sekretarzem generalnym PZN Tomkiem Grzywaczem, ale jak usłyszałem, że wciąż brakuje nam ludzi w sztabie, to postanowiłem zrezygnować z akredytacji. Uznałem, że kupimy bilety i przyjedziemy. Taka jest prawda.

Paweł Wąsek (po lewej) i Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Polacy będą walczyć o medal. Symboliczny konkurs. Kamil Stoch nie miał złudzeń

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Małysz: mogłem zabrać żonę i nie martwić się o to, że ktoś mi to wypomni

    Ta sytuacja, jak się okazało, ma swoje plusy. Kadra skoczków nie mieszka w wiosce olimpijskiej, tylko w wynajętym obok niej hotelu. Dzięki temu prezes PZN ma ciągły kontakt ze sztabem. Do tego mógł zabrać też żoną Izabelę.

    Żona zawsze marzyła o tym, by przyjechać na igrzyska. Kiedy byłem skoczkiem, nigdy na nich nie była. Mając bilet, a nie akredytację, mogłem ją zabrać i nie martwić się o to, że ktoś mi to wypomni. Zadebiutowała w igrzyskach i od razu ma dwa medal
    śmiał się Małysz.

    - Kiedy stoję z kibicami, to inaczej przeżywałem medale Kacpra. Nie powiem, było fajnie. Największym utrudnieniem jest tylko to, kiedy chcę się dostać do strefy dla zawodników. I tutaj cieszę się z tego, że we Włoszech nie ma takiego porządku, jak np. w Korei Południowej. Tu można było powalić jeden płotek i nikt się nie patrzył na to. Na pewno nie żałuję, że nie mam akredytacji, bo jednak ci, którzy odpowiadali za chłopaków, byli dużo ważniejsi niż prezes - zakończył sternik PZN.

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Dominika Piwkowska (po lewej) i Nikola Domowicz
    Polacy

    Polki rozpętały burzę na igrzyskach. Trener wyjaśnił, skąd taka decyzja

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Dwóch uśmiechniętych mężczyzn ubranych w zimowe kurtki i czapki, stojących przy niebieskiej barierce na tle skoczni narciarskiej. Jeden z nich ma na szyi szalik z polskim godłem i napisem, obaj pokazują uniesione kciuki.
    Adam Małysz i Maciej Maciusiak mają powody do zadowoleniaEXPA/Tadeusz MieczyńskiNewspix.pl
    Uśmiechnięty mężczyzna ubrany w zimową kurtkę oraz szalik z wizerunkiem białego orła i napisem 'POLSKA', stojący na tle trybun podczas zimowej imprezy sportowej, unoszący zaciśniętą pięść w geście radości.
    Adam Małysz miał łzy w oczachTomasz KalembaINTERIA.PL
    Mężczyzna ubrany w zimową czapkę z polską flagą i szalik rozmawia przez telefon, w tle widoczne trybuny ze zgromadzonymi kibicami podczas wydarzenia sportowego, w okrągłej ramce młody skoczek narciarski w złotym kasku cieszy się z triumfu, unosząc ręce...
    Adam Małysz i Kacper Tomasiak (w ramce)Tomasz Kalemba/Interia.pl/Grzegorz Momot/PAPINTERIA.PL

