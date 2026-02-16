Adam Małysz prostuje: to nie jest prawda. Dzięki temu mógł zabrać żonę
Adam Małysz wszystkie konkursy skoków narciarskich na olimpijskich skoczniach w Predazzo ogląda z pozycji kibica. Nie ma oficjalnego ubioru reprezentacji. Na szyi ma biało-czerwony szalik i trąbkę, w którą dmucha, wspierając nasze skoczkinie i skoczków. Mimo tego prezesowi Polskiego Związku Narciarskiego udaje się przedostać do strefy, gdzie wymagane są akredytacje. W Predazzo jest bowiem ważną osobistością. Jest bowiem honorowym obywatelem tego miasta. Małysz nie ma akredytacji, ale nie jest to związane z błędem PZN, jak pisały niektóre media. - To nie jest prawda - przyznał szef PZN.
Adam Małysz ma co robić na skoczniach olimpijskich w Predazzo, choć nie jest oficjalnie w sztabie reprezentacji Polski. Co rusz, podchodzą do niego polscy kibice i robią sobie zdjęcia z byłym znakomitym skoczkiem, a obecnie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Nie ma spokoju nawet w czasie konkursów.
Małysz już wiele miesięcy temu mówił, że nie będzie w sztabie kadry. Otrzymał akredytację na igrzyska, ale zdecydował się ją oddać.
Adam Małysz: to nie jest prawda. Prezes PZN odniósł się do tego, co piszą media
Jakiś czas temu Sport.pl napisał: "Cała sprawa ma swoje podłoże w błędzie ze strony PZN. Małysz już wcześniej przyznawał, że po prostu przespali okres, kiedy trzeba było zgłosić Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu zapotrzebowanie na bilety i akredytacje".
Poprosiliśmy prezesa PZN, by odniósł się do tych słów:
To nie jest prawda. Jest limit. Na trzech zawodników przysługują nam trzy akredytacje. Kombinowaliśmy zatem, jak mogliśmy. Wzięliśmy część od biegów. Zgłosiłem się z po akredytację z sekretarzem generalnym PZN Tomkiem Grzywaczem, ale jak usłyszałem, że wciąż brakuje nam ludzi w sztabie, to postanowiłem zrezygnować z akredytacji. Uznałem, że kupimy bilety i przyjedziemy. Taka jest prawda.
Małysz: mogłem zabrać żonę i nie martwić się o to, że ktoś mi to wypomni
Ta sytuacja, jak się okazało, ma swoje plusy. Kadra skoczków nie mieszka w wiosce olimpijskiej, tylko w wynajętym obok niej hotelu. Dzięki temu prezes PZN ma ciągły kontakt ze sztabem. Do tego mógł zabrać też żoną Izabelę.
Żona zawsze marzyła o tym, by przyjechać na igrzyska. Kiedy byłem skoczkiem, nigdy na nich nie była. Mając bilet, a nie akredytację, mogłem ją zabrać i nie martwić się o to, że ktoś mi to wypomni. Zadebiutowała w igrzyskach i od razu ma dwa medal
- Kiedy stoję z kibicami, to inaczej przeżywałem medale Kacpra. Nie powiem, było fajnie. Największym utrudnieniem jest tylko to, kiedy chcę się dostać do strefy dla zawodników. I tutaj cieszę się z tego, że we Włoszech nie ma takiego porządku, jak np. w Korei Południowej. Tu można było powalić jeden płotek i nikt się nie patrzył na to. Na pewno nie żałuję, że nie mam akredytacji, bo jednak ci, którzy odpowiadali za chłopaków, byli dużo ważniejsi niż prezes - zakończył sternik PZN.
Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport