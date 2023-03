Kamil Stoch chyba odetchnął z ulgą po tym, jak Raw Air przeniosło się z areny w Oslo do Lillehammer. Po konkursie na Holmenkollen mówił wprost, co sądzi o skoczni . "Dzień zaczął się bardzo dobrze, był taki aż do ostatniego skoku. Może nie był on idealny, ale to, co się wydarzyło w powietrzu, było nie fair. Uważam, że tak się nie powinno robić. Nie wiem... a zresztą nieważne" - mówił przed kamerą Eurosportu. Później dodał żartobliwie: "Ta skocznia jest tragiczna, powinno się ją wysadzić w powietrze. Chętnie dołożę się do materiałów wybuchowych.