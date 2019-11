Inauguracja zimowego Pucharu Świata w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami. Pierwszy konkurs na skoczni w Wiśle-Malince odbędzie się 23 listopada, a dzień później zawodnicy przystąpią do rywalizacji indywidualnej. Tradycyjnie o tej porze roku trwa operacja naśnieżania obiektu, co postanowił pokazać szerszej publiczności Adam Małysz.

To już staje się normą, że listopad w naszym kraju przypomina przedłużoną jesień, a momentami temperatur nie powstydziłaby się nawet wiosna. Z tego powodu rutyną stała się sztuczna produkcja śniegu, a dzięki tej technologii sezon Pucharu Świata może zaczynać się zgodnie z planem.

Obiekt w Wiśle-Malince już po raz trzeci będzie gospodarzem pierwszym w zimowym sezonie zawodów, a organizatorzy znów starają się tak przygotować obiekt do zawodów, by w przyszłym roku PŚ znów zawitał do województwa śląskiego.

Nie da się ukryć, że pogoda, a konkretnie wysoka temperatura, mocno utrudnia całą operację, dlatego odpowiednio wcześnie rozpoczęta produkcja śniegu trwa w najlepsze. Kibice nieraz zastanawiają się, jak z bliska wygląda ta technologia, więc w głosy sympatyków skoków wsłuchał się Adam Małysz. Dyrektor w Polskim Związku Narciarskim opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych krótki filmik, który w telegraficznym skrócie pokazuje, jak przebiega ten proces.

Widać na nim specjalistyczne urządzenia, z których poprowadzone są odpowiedniej średnicy rury, zakończone specjalnymi lancami śnieżnymi. Jak przekonuje producent, ich najnowsza linia gwarantuje wielką wydajność w naśnieżaniu.

- Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i obiekt będzie gotowy na zawody inaugurujące rywalizację w Pucharze Świata" - napisał "Orzeł z Wisły".

W tej chwili do rozpoczęcia zawodów pozostało 15 dni, ale z zapowiedzi organizatorów wynika, że z całą operacją wyrobią się 16 lub 17 listopada. Taką informację przekazał dyrektor skoczni im. Adama Małysza, Andrzej Wąsowicz.

Dodajmy, że wielkie skakanie w Wiśle-Malince rozpocznie się 22 listopada. W piątek mają odbyć się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego.

