Czy to ostatni sezon Kamila Stocha? Adam Małysz wprost

Czy pod skrzydłami Czecha trzykrotny mistrz olimpijski wróci do najwyższej formy? A może, cokolwiek by się nie stało, i tak nosi się z decyzją, by w wieku 38 lat zakończyć spektakularną karierę?

- Moim zadaniem jest to, żeby umożliwić zawodnikowi jak najlepsze przygotowanie się do sezonu. I ja, broń Boże, nie chcę się wtrącać w nic, co gdzieś tam nie należy do mnie. Kamil trochę dojrzał do tego, że chce się przygotowywać sam, że musi bardziej w tym momencie już myśleć o sobie, o tym, jak pewne rzeczy robić, koordynować. Widać po jego twarzy i po jego nastawieniu, że to był dobry krok - opowiada sternik Polskiego Związku Narciarskiego.