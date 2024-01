Adam Małysz ogłasza, jaśniej się nie da. Są przecieki z FIS, pojawiły się incydenty

Puchar Świata w skokach narciarskich. Adam Małysz ocenił PolSKI Turniej

- Ja tylko chciałbym przypomnieć, że de facto te zawody organizowały przede wszystkim makro regiony śląsko-beskidzki i tatrzański. My jako Polski Związek Narciarski organizowaliśmy tylko w Szczyrku. De facto ten, który no nie do końca był bardzo udany, bo niestety przed samym końcem, gdy pozostało 10 zawodników, został odwołany. Ale nie z naszego powodu, no bo jednak warunki atmosferyczne przeszkodziły nam w tym, żeby ten konkurs doszedł do końca - przyznał prezes Polskiego Związku Narciarskiego.