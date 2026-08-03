Adam Małysz odszedł z PZN. Teraz przerywa milczenie. "Dla swojego zdrowia"
W 2026 roku Adam Małysz przestał pełnić funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Ustąpił ze stanowiska po czterech latach zastąpiony przez Apoloniusza Tajnera. Teraz postanowił skomentować temat swojego odejścia. Zrobił to za pośrednictwem mediów społecznościowych i ogłosił powstanie nowej serii, w której będzie opowiadał o swoim życiu po odejściu z PZN.
Czteroletnia przygoda Adama Małysza w roli prezesa Polskiego Związku Narciarskiego zakończyła się. Nowym szefem federacji został Apoloniusz Tajner. Były trener Małysza rolę tę pełnił również wcześniej (lata 2006-2022).
Do zmiany doszło wiosną 2026 roku. W kwietniu Tajner ogłosił, że będzie kandydował w wyborach na prezesa PZN, a w czerwcu już przejął stanowisko.
W tym czasie Adam Małysz mógł dojść do siebie po bardzo obciążającym okresie pracy w Polskim Związku Narciarskim. Teraz legenda polskich skoków postanowiła skomentować swoje odejście z federacji.
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Adam Małysz po czterech latach odszedł z PZN. Teraz zabrał głos w sprawie. "Nie żałuję"
Adam Małysz zrobił to za pośrednictwem Instagrama, gdzie rozpoczął nową serię filmów zatytułowaną "Życie po życiu".
- Rozpoczynam nową serię "Życie po życiu". Będę w niej opowiadał o tym, jak wygląda moje życie po zakończeniu prezesury w PZN - zapowiedział Małysz.
Tematem pierwszego krótkiego filmu było właśnie odejście z PZN. Adam Małysz dodał, że jest to temat, który "pojawiał się wyjątkowo często", więc od razu chciał go publicznie poruszyć.
- Kochani, moja przygoda z Polskim Związkiem Narciarskim zakończyła się po czterech latach. Czy żałuję tej decyzji? Myślę, że nie. Bardzo dużo nerwów mnie to kosztowało - skomentował Adam Małysz w swoim najnowszym wideo na Instagramie.
- Tak jak wydawało mi się, że jestem w stanie bardzo dużo zrobić, to wiele się udało, ale dużo się też nie udało. Myślę, że dla swojego zdrowia, psychiki... to była słuszna decyzja - skwitował były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, którego w tym roku zastąpił Apoloniusz Tajner.
Fani Adama Małysza mogą spodziewać się powstania kolejnych filmów, w których były skoczek narciarski będzie opowiadał o swoim aktualnym życiu.