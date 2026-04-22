Adam Małysz odchodzi. Nie podejmie drugiej próby. Decyzja nieodwołalna

Łukasz Żurek

"Moja decyzja jest na nie" - tymi słowami Adam Małysz poinformował o rezygnacji z ubiegania się o drugą kadencję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Newralgiczną decyzję ogłosił w rozmowie z Polstem Sport. W tej sytuacji murowanym kandydatem na jego następcę wydaje się Apoloniusz Tajner, który o chęci ponownego przejęcia sterów związków powiadomił w ubiegłym tygodniu.

article cover
Adam MałyszAFP

Adam Małysz pełnił funkcję prezesa PZN od 2022 roku. W ostatnich wywiadach przyznawał, że tę rolę wyobrażał sobie inaczej. Przytłoczył go organizacyjny balast roli, którą na siebie przyjął.

- Moja wizja tego, jak to ma wyglądać nie jest spójna z zarządem, więc moja decyzja jest na nie. Nie będę kandydował - oznajmił właśnie w rozmowie z Polsatem Sport.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja