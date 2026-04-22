Adam Małysz odchodzi. Nie podejmie drugiej próby. Decyzja nieodwołalna

"Moja decyzja jest na nie" - tymi słowami Adam Małysz poinformował o rezygnacji z ubiegania się o drugą kadencję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Newralgiczną decyzję ogłosił w rozmowie z Polstem Sport. W tej sytuacji murowanym kandydatem na jego następcę wydaje się Apoloniusz Tajner, który o chęci ponownego przejęcia sterów związków powiadomił w ubiegłym tygodniu.