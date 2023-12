Adam Małysz obnaża bolesną prawdę o polskiej kadrze. "Plan się posypał"

Po ostatnim weekendzie w Engelbergu jedynym pocieszeniem dla polskich kibiców jest fakt, że dwukrotnie do drugiej serii awansował Kamil Stoch , który wcześniej odpuścił start w Klingenthal i skupił się na spokojnym treningu. Na podobny ruch, czyli postawienie na trening kosztem startu w konkursach PŚ, nie zdecydował się Dawid Kubacki. Mistrz świata z Seefeld otwarcie przyznał to po zawodach w Niemczech.

Adam Małysz po zawodach w Engelbergu: Plan się posypał

Nie widziałem jeszcze zawodnika, który w stu procentach poprawiłby się w trakcie konkursu. Ale jeśli zawodnik nie jest przekonany (do treningów - przyp. red) i chce jechać na zawody, tak jak ostatnio w tygodniu przed Engelbergiem, to trener miał trudną decyzję do podjęcia

Jak dodał były skoczek, gdyby najbardziej doświadczeni zawodnicy, czyli Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła zostaliby w Zakopanem z Thomasem Thurnbichlerem, zamiast jechać do Engelbergu, a sami nie byliby przekonani, że treningi w Polsce dadzą efekt, to taki trening "nic by nie dał".



"To, że zawodnicy sami chcieli za wszelką cenę jechać na zawody spowodowało, że plan troszkę się posypał. Sam byłem przekonany, że jeśli będzie tak, że nie będzie 100 proc. pewności, że skaczą stabilnie, to zostają na treningach" - wypalił.