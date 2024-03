Adam Małysz o zachowaniu Kamila Stocha i Piotra Żyły. "Ekipa była zła, ale to indywidualna sprawa"

Aleksander Zniszczoł po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Lahti zajął trzecie miejsce. Zaraz po jego skoku z gratulacjami do wiślanina ruszyli Paweł Wąsek i Maciej Kot. Kibice od razu zauważyli, że zabrakło z kolei Kamila Stocha i Piotra Żyły. Sam Zniszczoł nie miał do nich o to pretensji. Głos w tej sprawie zabrał teraz Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.