Adam Małysz o słowach Kamila Stocha. "To bardzo duży komplement"

- Ten sezon jest nasz i mam nadzieję, że tak pozostanie do samego końca. Dawid Kubacki jest w wysokiej formie, a Kamil Stoch zaczyna skakać naprawdę super i jest coraz bliżej podium. Trochę w ostatnich konkursach odpuścił Piotrek Żyła. Fajnie wygląda Paweł Wąsek. Jeszcze potrzeba, by do nich dołączyli pozostali - powiedział Małysz.

Adam Małysz komentuje słowa Kamila Stocha

- Usłyszałem od Kamila, że nigdy nie pracował z bardziej profesjonalnym sztabem. To bardzo duży komplement. Zawodnicy bali się pewnie na początku, jak to będzie wyglądało. Tymczasem metody Thurnbichlera i Marka Noelke powodują, że chłopaki cały czas są czymś zajęci. To pobudza układ nerwowy i myślenie, ale za to odciąga od skoków, a to jest bardzo ważne - ocenił Małysz.