Adam Małysz nigdy tego nie dokonał. Do dziś go to boli. "Jeden z dużych niedosytów"

W skrócie Adam Małysz sześciokrotnie wygrywał zawody Pucharu Świata na "mamucie", ale nigdy nie zdobył medalu MŚ w lotach narciarskich.

Najbliżej medalu był w Planicy w 2010 roku, gdzie przegrał podium o 0,4 punktu.

W historii tylko sześciu polskich skoczków zdobywało medale w MŚ w lotach, a wśród nich nie ma Małysza.

Pierwszym polskim medalistą mistrzostw świata w lotach narciarskich był Piotr Fijas. Wywalczył on brązowy medal w Planicy w 1979 roku. Na kolejne podium Polak w tej imprezie musieliśmy czekać aż 39 lat.

W 2018 roku w Oberstdorfie, gdzie właśnie rozpoczynają się MŚ w lotach, wicemistrzem świata został Kamil Stoch. Na podium stanęła też nasza drużyna, która zdobyła brązowy medal. Autorami tego historycznego sukcesu byli - poza Stochem - Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Stefan Hula.

Adam Małysz medal MŚ w lotach stracił w ostatnim skoku w karierze w tej imprezie. "Coś zawsze mi przeszkadzało"

W 2020 roku Biało-Czerwoni powtórzyli ten wyczyn w Planicy. W Słowenii Hulę zastąpił jednak Andrzej Stękała. Tym samym medale MŚ w lotach zdobywało w historii tylko sześciu zawodników. W tym gronie nie ma jednak tak wybitnego skoczka, jak Adam Małysz, co do dzisiaj bardzo boli naszego wielkiego mistrza.

"Orzeł z Wisły" w MŚ w lotach startował siedem razy. Debiutował w Tauplitz/Bad Mitterndorf, gdzie zajął 14. miejsce. Miał wówczas 18 lat.

Najbliżej medalu Małysz był w swoim ostatnim starcie w Planicy w 2010 roku. Tam właściwie miał już podium w kieszeni. Wiślanin prowadził po pierwszej serii konkursowej. Po drugiej spadł za Szwajcara Simona Ammanna. Do rywalizacji kolejnego dnia przystępował zatem z szansami na medal. Jeszcze po trzecim skoku Małysz był drugi, ale w ostatniej serii wyprzedzili go Austriak Gregor Schlierenzauer i Norweg Anders Jacobsen. Polak medal MŚ w lotach przegrał o zaledwie 0,4 pkt.

Czwarte miejsce zajęła też wówczas nasza drużyna: Małysz, Stoch, Łukasz Rutkowski i Hula. Swój drugi skok zepsuł wtedy Rutkowski, grzebiąc szanse Polaków na podium.

To jest na pewno jeden z dużych niedosytów w mojej karierze. Podobnie jak to, że nie mam złotego medalu olimpijskiego. Byłem przygotowany w stu procentach i jechałem o po te medale, a jednak nie wyszło tak, jakbym chciał w obu przypadkach. Coś zawsze mi przeszkadzało. Nie miałem tyle szczęścia, ale tłumaczę sobie to tak, że nie można mieć wszystkiego

- Zresztą o tym braku szczęścia niech świadczy fakt, że wtedy kiedy wygrywałem klasyfikację PŚ w lotach, to nie przyznawano Małej Kryształowej Kuli, a potem znowu ją wprowadzili. Pewnie, że fajnie byłoby mieć medal z MŚ w lotach, bo przecież potrafiłem wygrywać konkursy ma mamutach - dodał.

Loty a skoki - wyraźne różnice

Małysz żałuje bardzo, że nie udało mu się zdobyć medalu w czasie MŚ w Harrachovie w 2002 roku. Do Czech przyjechał wtedy jako zdecydowany lider Pucharu Świata, a rywalizację w czempionacie zakończył na 18. pozycji.

- Żałuję tego Harrachova, bo byłem wówczas w bardzo dobrej dyspozycji. Do tego Harrachov zawsze mi leżał, choć latałem tam bardzo wysoko - wspominał Małysz.

Obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego uważa, że loty narciarskie można byłoby traktować nawet jako inną dyscyplinę.

To specyficzna konkurencja. Można nawet, by ją wyodrębnić ze skoków narciarskich

Trudno się z tym nie zgodzić. Chyba każdy skoczek wskaże różnice między skokami a lotami. Tą najważniejszą jest wielka odwaga, jakiej potrzeba do lotów. Nie każdy, kto dobrze skacze, odważy się pofrunąć na mamucie. Znamy takie przypadki. Do tego potrzeba do lotów wielkiego serca, ale też znakomitego czucia powietrza.

