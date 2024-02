Mamy talenty. Jest Tomek Pilch, Kacper Juroszek, Jan Habdas. To zawodnicy, którzy mogliby odnosić sukcesy, ale coś w pewnym momencie ich blokuje. Idą do góry i jest stop. Rozmawialiśmy dużo wcześniej z Thomasem Thurnbichlerem, co zrobić, aby to zmienić. Wiosną trzeba będzie wdrażać pewne procedury, aby zawodnicy "z dołu" się poprawiali. Są na to pomysły. Nie jest jednak to proste

~ powiedział Adam Małysz