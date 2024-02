Adam Małysz nie zamierza czekać ani chwili dłużej. Jest oficjalny komunikat

Jan Winkiel zaskoczył Adama Małysza. Nagle zrezygnował z posady w Polskim Związku Narciarskim

Kolejną sensacyjną wiadomość kibice otrzymali pod koniec stycznia. Wówczas serwis "Sport.pl" opublikował wywiad z Janem Winkielem, w którym mężczyzna poinformował, że po zakończeniu sezonu 2023/2024 nie będzie już pełnił funkcji sekretarza generalnego Polskiego Związku Narciarskiego . "Czasem w życiu trzeba się zastanowić nad priorytetami. W moim przypadku chodzi głównie o rodzinę: dwuletnie dziecko i żonę, która także pracuje. Trudno to pogodzić z pracą w sportach zimowych. Ona polega na tym, że w tygodniu pracujesz w biurze, a w weekendy na zawodach. Przez to bardzo mało czasu spędzam z rodziną. I doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie pogodzić jednego i drugiego. Rodzina z oczywistych względów wygrała " - przekazał wówczas.