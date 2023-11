Adam Małysz nie przebiera w słowach. Mocna odpowiedź na oskarżenia legendy

Adam Małysz w 2022 roku objął funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego po tym, jak z posady tej zrezygnował Apoloniusz Tajner . Były skoczek narciarski, który swego czasu startował także w konkursach kombinacji norweskiej, w ostatnich miesiącach robił co w jego mocy, aby kontynuować osiągnięcia swojego poprzednika . Jego plany ostatecznie okazały się jednak jeszcze ambitniejsze - postanowił on bowiem pomóc kobiecym skokom osiągnąć poziom, jakim mogą pochwalić się zagraniczne reprezentacje.

Choć wydawać by się mogło, że Adam Małysz w pewnym stopniu tchnął nowe życie w skoki narciarskie kobiet w naszym kraju (same zawodniczki mówią o znacznie lepszej atmosferze w szatni), nie wszystkim podoba się to, co do tej pory osiągnął były skoczek w nowej roli. Jedną z takich osób jest Edward Budny. Były trener biegów narciarskich zdecydował się na dość ostry komentarz po letnich mistrzostwach Polski w skokach narciarskich, które odbyły się w październiku . Przypomnijmy, że w rywalizacji indywidualnej pań dwa pierwsze miejsca przypadły zawodniczkom... zza granicy.