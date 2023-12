Adam Małysz nie pozostawia złudzeń. Te słowa mogą zmartwić polskich kibiców

Będzie o to trudno. Bardziej nastawiałbym się na to, że w polskim turnieju Polacy będą skakać już znacznie lepiej. Do Turnieju Czterech Skoczni pozostało niewiele czasu, a moim zdaniem kadra potrzebuje jednak więcej treningów niż jeden czy dwa dni w Zakopanem, by wszystko ustabilizować. Ja, gdybym dalej był zawodnikiem, nie pojechałbym na konkursy Pucharu Świata do momentu, gdy nie miałbym pewności, że jestem znów w stanie walczyć o podium czy o pierwszą dziesiątkę. Skoro jednak trenerzy i zawodnicy zdecydowali się pojechać do Engelbergu, to znaczy, że mają przekonanie, iż mimo wszystko warto tam być i już teraz rywalizować z najlepszymi

~ powiedział Małysz.