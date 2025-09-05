Adam Małysz nie ma wątpliwości. 18-latka dostarczyła kolejny argument

W skrócie Adam Małysz i Marcin Bachleda dostrzegają wielki potencjał młodej skoczkini Poli Bełtowskiej, która osiąga coraz lepsze wyniki na arenie międzynarodowej.

W Letnim Grand Prix w Wiśle Bełtowska zajęła najwyższe w karierze miejsca, podkreślając postępy w polskich kobiecych skokach narciarskich.

Współpraca z trenerami i wsparcie psychologiczne wpływają na atmosferę i sukcesy w kobiecej kadrze skoków narciarskich.

W rywalizacji w Letnim Grand Prix w Wiśle brakowało wielu czołowych skoczkiń narciarskich, ale to nie zmienia faktu, że Pola Bełtowska naprawdę skakała dobrze. Jej próby mogły się podobać, a przede wszystkim dały jej najlepsze miejsca w karierze w zawodach najwyższej rangi.

Razem z Anną Twardosz Bełtowska zapisała się w historii polskich skoków. Nigdy wcześniej na takim poziomie nie mieliśmy dwóch zawodniczek w "10". Tymczasem w niedawnej rywalizacji w Wiśle Twardosz była piąta, a Bełtowska dziesiąta. Aż łezka zakręciła się po tym występie w oku Marcina Bachledy, który jest trenerem kobiecej kadry.

Najpierw niesamowity lot Poli Bełtowskiej, a teraz taka forma

Bełtowska błysnęła już kilka miesięcy temu. Ustanowiła kobiecy rekord skoczni w amerykańskim Lake Placid, skacząc 131 metrów podczas konkursu Pucharu Świata w lutym tego roku. Niestety ten rekordowy skok nie został oficjalnie uznany, ponieważ serię przerwano z powodu silnego wiatru. Mimo tego sukcesu, w drugim podejściu Polka uzyskała 116 metrów, co pozwoliło jej po raz pierwszy w karierze awansować do drugiej serii zawodów i zdobyć swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata. Po tym, co pokazuje latem, zanosi się na to, że zimą będzie częstszym gościem w drugich seriach zawodów.

Moje skoki zaczynają być powtarzalne i to jest teraz klucz do dobrych wyników. Nie ukrywam, że jest wielka różnica w tym, co pokazuję w tym roku w porównaniu do poprzedniego. To naprawdę bardzo cieszy

18-latka przyznała, że od pewnego momentu zaczyna się dużo pewniej czuć na skoczni i to też bardzo jej pomaga w oddawaniu lepszych skoków. Podkreśliła też wielką rolę sztabu trenerskiego, a szczególnie Bachledy i jego asystenta Stefana Huli.

- Trener Bachleda ma nerwy ze stali i potrafi sobie z nami poradzić. Dlatego chyba tak się dogadujemy - przyznała zawodniczka AZS Zakopane.

Tajemnica sukcesu odkryta

Dwa tygodnie przed LGP w Wiśle Bełtowska została wicemistrzynią Polski na tej samej skoczni. Wówczas została zdeklasowana przez Twardosz. W LGP tak dużej różnicy między Polkami już nie było.

18-latka zdradziła, że wiele jej daje praca z panią psycholog, której nazwiska nie chciała nam zdradzić.

Ona właśnie pomogła mi bardzo między mistrzostwami Polski a Letnim Grand Prix. Na te ostatnie zawody przyjechałam z zupełnie innym nastawieniem. To jest na razie krótka współpraca, ale już przynosi efekty. Razem z rodzicami rozmawiałam o tym, by sięgnąć po takiego fachowca. Wszyscy razem uznaliśmy, że warto spróbować. Cały czas walczę z tym, by wykorzystać w pozytywny sposób stres, jaki mi towarzyszy na skoczni

W kadrze kobiet jest teraz zupełnie inna atmosfera. Dziewczyny wzajemnie się wspierają.

- Gdybym tylko mogła, to zaczerpnęłabym od Ani tę jej motywację na każdy skok. Do każdej próby potrafi podejść z czystą głową - mówiła.

Wygląda na to, że kobiece skoki w Polsce znowu mogą zyskać na popularności. Już raz tak było, kiedy znakomicie spisywała się nastoletnia wówczas Kamila Karpiel, a blisko podium w Pucharze Świata byłą Kinga Rajda. Obie dość szybko przestały jednak skakać, choć ta pierwsza niedawno wróciła do treningów.

