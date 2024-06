Polskie skoki po przeciętnym sezonie 2023/2024 znalazły się na delikatnym zakręcie. Najbliższe miesiące to czas wytężonej pracy nad tym, by dawni liderzy odzyskali blask. Jeden z nich - Kamil Stoch zdecydował się podążyć własną drogą. To nie tylko szansa, ale i wyzwanie. Również dla szefa PZN, Adama Małysza, który musi mierzyć się nie tylko z problemami natury organizacyjnej, ale i... plotkami. Przyznał, że choć niektórym nie dowierzał, ostatecznie okazały się one prawdą.