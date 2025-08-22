Adam Małysz może świętować sukces. Od razu postanowił się pochwalić
Adam Małysz ma powody do świętowania. Miasto Wisła wspólnie z miejscowymi i nie tylko przedsiębiorcami zorganizowała VI edycję Wspólnego Grillowania. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomaszny kolejny raz zaprosił mieszkańców i turystów na rynek w Wiśle i zbierał pieniądze na szczytny cel. Ostateczna suma okazała się całkiem spora, a skorzystają na tym młodzi skoczkowie narciarscy.
W akcję włączył się również Aleksander Zniszczoł, który od lat jest wielkim amatorem grillowania i bardzo dobrze się na tym zna. Przed samym wydarzeniem gorąco zapraszał wszystkich fanów skoków narciarskich do uczestnictwa. Dzięki temu udało się zebrać sporą sumę, która posłuży młodym skoczkom z Wisły.
Adam Małysz może świętować sukces. Dużo pieniędzy dla skoczków
To już szósty raz, gdy odbyło się Wspólne Grillowanie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomaszny, główny organizator imprezy, współpracuje z władzami miejskimi i tym razem wydarzenie odbyło się w Wiśle. Była okazja do tego, by zobaczyć na miejscu reprezentantów Polski w skokach narciarskich.
16 sierpnia można było wziąć udział w pokazach grillowania, zakupić produkty od organizatora i samemu przyrządzić różne przysmaki oraz nauczyć się technik BBQ i grillowania. Dzięki temu udało się zebrać kilkanaście tysięcy złotych na dla młodych skoczków narciarskich z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego.
Adam Małysz podał dokładną kwotę
Łącznie w akcji charytatywnej udało się zebrać 37 141,61 zł. Ta suma może znacznie poprawić sytuację WSS i młodych zawodników, którzy biorą udział w tamtejszych zajęciach. Adam Małysz był bardzo zadowolony i postanowił od razu podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych.
"To niesamowite, że razem możemy wspierać przyszłość sportu w Wiśle!" - cieszył się Małysz. Następne Wspólne Grillowanie już za rok, a tymczasem polscy skoczkowie przygotowują się do sezonu zimowego.