Adam Małysz może świętować sukces. Od razu postanowił się pochwalić

W akcję włączył się również Aleksander Zniszczoł, który od lat jest wielkim amatorem grillowania i bardzo dobrze się na tym zna. Przed samym wydarzeniem gorąco zapraszał wszystkich fanów skoków narciarskich do uczestnictwa. Dzięki temu udało się zebrać sporą sumę, która posłuży młodym skoczkom z Wisły.

Adam Małysz może świętować sukces. Dużo pieniędzy dla skoczków

To już szósty raz, gdy odbyło się Wspólne Grillowanie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomaszny, główny organizator imprezy, współpracuje z władzami miejskimi i tym razem wydarzenie odbyło się w Wiśle. Była okazja do tego, by zobaczyć na miejscu reprezentantów Polski w skokach narciarskich.

Polsat Sport Polsat Sport

16 sierpnia można było wziąć udział w pokazach grillowania, zakupić produkty od organizatora i samemu przyrządzić różne przysmaki oraz nauczyć się technik BBQ i grillowania. Dzięki temu udało się zebrać kilkanaście tysięcy złotych na dla młodych skoczków narciarskich z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego.

Adam Małysz podał dokładną kwotę

Łącznie w akcji charytatywnej udało się zebrać 37 141,61 zł. Ta suma może znacznie poprawić sytuację WSS i młodych zawodników, którzy biorą udział w tamtejszych zajęciach. Adam Małysz był bardzo zadowolony i postanowił od razu podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych.

"To niesamowite, że razem możemy wspierać przyszłość sportu w Wiśle!" - cieszył się Małysz. Następne Wspólne Grillowanie już za rok, a tymczasem polscy skoczkowie przygotowują się do sezonu zimowego.

Rozwiń

Adam Małysz Pawel Murzyn East News

Adam Małysz LUKASZ SZELAG/REPORTER East News