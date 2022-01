Skoczek z Zębu wyjechał z pucharowej karuzeli po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku, trzeciego w Turnieju Czterech Skoczni. Ma jednak wrócić do rywalizacji na Zakopane.

- Prawdopodobnie tak. Jeszcze nie ma stuprocentowej decyzji, ale Kamil chce, jest gotowy, żeby podjąć trening i wystartować w zawodach. Miejmy nadzieję, że będzie gotowy na Zakopane. To nasz konkurs i w odróżnieniu od Turnieju Czterech Skoczni będą kibice, a to daje "kopa" - powiedział Małysz na antenie Eurosprotu.



Tymczasem w sobotę w Bischofshofen odbył się kolejny konkurs Pucharu Świata. Wystąpiło pięciu Polaków, a najlepiej spisał się Piotr Żyła, który był siódmy, co jest jego najlepszym wynikiem w tym sezonie.



Skoki narciarskie. Adam Małysz: U Piotrka Żyły widać progres

U Piotrka widać progres, oby to się utrzymało. U niego już było widać przebłyski choćby w Oberstdorfie czy na treningach i kwalifikacjach. Potem było zdecydowanie gorzej. Siódme miejsce jest powodem do optymizmu, uplasował się bowiem w dziesiątce. W niedzielę konkurs drużynowy, a następnie Zakopane. W "drużynówce" skacze się luźniej, bo wszystko zależy od czterech zawodników, a nie od jednego, więc to się rozkłada - mówił Małysz.

PŚ w skokach narciarskich 2021/22 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 891 2. Karl Geiger (Niemcy) 817 3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 693 4. Marius Lindvik (Norwegia) 643 5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 472 6. Jan Hoerl (Austria) 440 7. Anże Laniszek (Słowenia) 421 8. Stefan Kraft (Austria) 409 9. Robert Johansson (Norwegia) 369 10. Killian Peier (Szwajcaria) 356 ... 16. Kamil Stoch (Polska) 216 21. Piotr Żyła (Polska) 174 36. Dawid Kubacki (Polska) 41 45. Jakub Wolny (Polska) 17 47. Paweł Wąsek (Polska) 13 54. Aleksander Zniszczoł (Polska) 5 56. Andrzej Stękała (Polska) 1