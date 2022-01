Kami Stoch słabo spisywał się już w treningach, a kwalifikacje do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku były tylko potwierdzeniem, że lider naszego zespołu ma poważny problem.

Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Adam Małysz o postawie Polaków

- Od początku te skoki były dziwne. W pierwszych dwóch treningowych skokach miał złe warunki, teraz warunki miał dobre, a skok był zły, jak ja to mówię "tępy" z progu - komentował "na gorąco" Adam Małysz przed kamerą "Eurosportu". Zapytany o to, co jest przyczyną słabszej dyspozycji, nie potrafił odpowiedzieć.



- Gdzieś u Kamila coś przestało funkcjonować. To było widać już na MP w Zakopanem. Wygrał, ale te skoki nie były już zbyt dobre, takie, jak chociażby w Klingenthal - dodawał.



Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Kamil Stoch wycofany z rywalizacji?

Czy Kamil Stoch zostanie wycofany z Turnieju Czterech Skoczni? Gdy to pytanie padło, Adam Małysz zasugerował, że byłoby to najbardziej logiczne rozwiązanie.



- Myślę, że to był decydujący moment. Wczoraj rozmowy z trenerami były bardzo optymistyczne, mówili, że na tyle zmienili pozycję Kamila, że to powinno zafunkcjonować - zdradził. Jego zdaniem w zawodach "trudno jest coś zmienić".



- Przychodzą emocje. Ja już wcześniej sugerowałem, że potrzeba mu spokojnego treningu. Kilkudziesięciu skoków - powiedział.

