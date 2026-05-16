Adam Małysz już tego nie ukrywa. A jednak powrót. "Obiecałem"

Maciej Brzeziński

W czerwcu Adam Małysz przestanie być prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. 48-latek ogłosił, że na "emeryturze" początkowo będzie chciał się skupić na sprawach osobistych. A co dalej? W rozmowie z portalem XYZ ogłosił, że złożył pewną obietnicę swoim młodszym kolegom. Wiąże się ona z powrotem do świata skoków.

Adam MałyszLukasz GdakEast News

Adam Małysz w 2022 roku został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. 48-latek kilka tygodni temu oficjalnie ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. W związku z tym w czerwcu przejdzie na "prezesowską emeryturę", z której wróci Apoloniusz Tajner. Wybory zaplanowano na 13 czerwca, a jedynym kandydatem na prezesa jest 72-letni poseł na Sejm RP.

Małysz początkowo nie zdradzał planów na najbliższą przyszłość. Wskazywał jedynie na potrzebę odpoczynku i resetu emocjonalnego.

- Przez ostatnie cztery lata trochę zaniedbałem rodzinę i zdrowie, bo dużo siedziałem za biurkiem. Wcześniej, gdy byłem dyrektorem sportowym, miałem zdecydowanie większe możliwości jeżdżenia z zawodnikami i towarzyszenia im w trakcie zawodów. Czasem trzeba było pójść z chłopakami na konferencję prasową albo nawet przynieść narty czy kurtkę. Chętnie to robiłem i teraz mi tego brakuje - podkreślił Małysz w rozmowie z portalem XYZ.

48-latek podkreślił, że nie ma zamiaru odwracać się od skoków narciarskich.

Obiecałem trenerom i zawodnikom, że będę im towarzyszył
zdradził

Małysz nie zaznaczył jednak czy będzie to nieoficjalna rola doradcza czy być może jakieś stanowisko w PZN. Przypomnijmy, że zanim został prezesem, to był od października 2016 roku dyrektorem-koordynatorem PZN ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej.

