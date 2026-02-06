Adam Małysz jednak bez tytułu. Wniosek odrzucony. "Nie zasłużył sobie na to"

- Predazzo ma coś takiego do siebie, że my się tam dobrze czujemy. A ja mam też honorowe obywatelstwo Predazzo, jestem z tego bardzo dumny. W końcu tam zdobyłem podwójne mistrzostwo świata. To były jedne z najpiękniejszych chwil w moim życiu - tę wypowiedź Adama Małysza zacytował "Super Express".

"Orzeł z Wisły" nawiązał do fenomenalnych w jego wykonaniu MŚ z 2003 roku. Okazał się bezkonkurencyjny na skoczni dużej (K-120), a kilka dni później również na normalnej (K-95). W obu przypadkach pobił rekord obiektu, uzyskując odpowiednio 136 m i 107,5 m.

Adam Małysz nie posiada tytułu honorowego obywatela Wisły. Radni musieli odrzucić wniosek w tej sprawie

Wielu kibiców może być przekonanych, że Małysz od dawna jest również honorowym obywatelem swojej rodzinnej Wisły. To jednak błędne przeświadczenie. Takiego wyróżnienia nigdy nie otrzymał. Było to niemożliwe ze względów formalnych.

Wniosek o uhonorowanie legendarnego skoczka stosownym tytułem złożyło Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Wisły Imko Wisełka. Miało to miejsce w 2010 roku. Radni miasta rozpatrzyli propozycję i... nie wyrazili zgody.

- Złożyliśmy wniosek o przyznanie tytułu, bo rozmawialiśmy z około stu mieszkańcami i 95 procent pytanych przez nas osób myślało, że Adam Małysz jest już honorowym obywatelem - tłumaczył szef stowarzyszenia Paweł Brągiel, cytowany przez "Dziennik Zachodni".

Inicjatywa z góry skazana była na niepowodzenie, ponieważ zgodnie z uchwałą z 2004 roku, honorowe obywatelstwo Wisły mogło być przyznane jedynie tym osobom, które nie są mieszkańcami miasta. To dlatego Małysz nie dołączył do takich postaci jak Ignacy Mościcki, Aleksander Kwaśniewski czy Jerzy Buzek.

- Złożenie takiego wniosku to postawienie w niezręcznej sytuacji nie tylko rady, ale i samego Adama Małysza, a nie zasłużył sobie na to - zauważył rzeczowo radny Jerzy Kufa.

Zaraz potem przewodniczący rady miasta, Tomasz Bujok, napisał na stronie internetowej ratusza: "Adam Małysz urodził się w Wiśle, tutaj mieszka i wszyscy bardzo chcemy tego, aby nadal pozostał faktycznym, a nie tylko honorowym mieszkańcem naszego miasta".

Tymczasem w najbliższych dniach o olimpijskie medale skoczkowie narciarscy powalczą w naszym ulubionym Predazzo. Wśród nich Kamil Stoch (zdobył tam tytuł mistrza świata 2013), Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. O ich pierwszych skokach w Val di Fiemme szerzej piszemy TUTAJ.

Adam Małysz Michał Szalast East News

Adam Małysz AFP

Adam Małysz Damian Klamka / East News East News

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport