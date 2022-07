Adam Małysz i jego rządy? "Minister otwiera drzwi"

Michał Białoński, Interia: Czy pod kątem weekendu ze skokami FIS Grand Prix Wisła 2022 wszystko jest już dopięte na ostatni guzik?

Andrzej Wąsowicz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego FIS Grand Prix Wisła 2022: Właśnie tuż po godz. 12 wizytację obiektu zakończyli delegat FIS, jego asystent i kierownik zawodów. Oświadczyli mi, że skocznia im. Adama Małysza jest perfekcyjnie przygotowana do Grand Prix. Ta wizyta była końcowym elementem przygotowań.

Z jakiego powodu FIS zarekomendował zmianę pomieszczenia do pomiaru strojów skoczków? Dotychczasowe przez kilka lat nikomu nie przeszkadzało.

Reklama

- Otrzymałem rysunek techniczny, z którego wynikało, że dotychczasowe pomieszczenie w windzie było o dwa metry za krótkie. Poza tym dochodziło do kolizji. Skoczkowie czekający na pomiar mijali się z kibicami, którzy ich tam poklepywali, zaczepiali itd. W związku z tym w dwóch raportach FIS zawnioskował o zmianę tego pokoju. Nowe rozwiązanie delegacji uznali za bardzo dobre.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rusza letni sezon 2022 w skokach narciarskich. WIDEO INTERIA.TV

Wąsowicz: Wisła przygotowana na skoki w upale

Lipcowe zawody będą wyjątkowe z wielu przyczyn. Adam Małysz po raz pierwszy na obiekcie swego imienia wystąpi nie w roli dyrektora sportowego, tylko prezesa PZN-u, kadrę poprowadzi nowy trener Thomas Thurnbichler, wyjątkowe będą też upały. Czy z ich powodu szykujecie jakieś wyjątkowe środki?

- Naszykowaliśmy dwa razy więcej napojów, przy szatniach zawodników będą stały też lodówki. Jest ekipa, która ich zawartość będzie na bieżąco uzupełniać, żeby nie brakło. Pozytywna rzecz, z której się cieszymy jest taka, że od piątku upały mają ustępować. I całe szczęście, bo już w czwartkowe południe mieliśmy 36 stopni Celsjusza.

Jedyne, co mi sen z powiek spędza, to grzejąca się pod wpływem upału i pracy wyciągu, który chodzi non stop, maszyneria. Turystów jest sporo, niemal każdy chce wyjechać na górę. Dmuchając na zimne, robimy jednak przerwy w pracy wyciągu.

W czwartek na obiekcie pojawił się też Adam Małysz, za którym ciągnęła się chmara ludzi.

Wąsowicz: Małyszomania nie mija. Adam jest wyluzowany i w pełni przygotowany na prezesurę

Małyszomania zaczęła się 22 lata temu i choć Adam nie skacze już od 2011 r., trwa w najlepsze.

- To prawda. Najważniejsze, że Adam jest wyluzowany i w pełni przygotowany na to, aby pełnić tę odpowiedzialną funkcję.

Długo się jednak przed nią wzbraniał, deklarując, że w roli dyrektora sportowego, będąc bliżej szatni, świetnie się realizuje. Udało się go w końcu namówić do kandydowania na prezesa, wybrany został przez aklamację.

Nie zdradzę szczegółów, ale nasz nowy prezes jest tak skuteczny, że w tej kadencji, jak ja się śmieję - jego pontyfikatu, udało się załatwić wiele spraw. Minister sportu przed prezesem Małyszem otwiera drzwi i załatwia wszystko dla niego. To rewelacyjna sprawa dla związku. Nie będę ukrywał i zacytuję Zagłobę, że "jam to, nie chwaląc się sprawił". Udało mi się Adama namówić do kandydowania. Andrzej Wąsowicz

Ma pan duży dar przekonywania. Wiślanin zawsze trafi do głowy wiślanina.

- Przekonanie Adama to jedno, ale potrzebne było też wsparcie dla tej prezesury żony Adma - Izy.

Jak sprzedają się bilety, które na piątkowe kwalifikacje są w cenie 20 zł, a na konkursy od 80 zł, przez 160 zł po 250 zł?

- Na letnie konkursy nigdy nie sprzedawaliśmy stu procent biletów. Nie wchodząc w szczegóły, ile sztuk poszło i na jaki dzień, finansowo jesteśmy zadowoleni już teraz.

Rozmawiał Michał Białoński, Interia

Czytaj też: Musimy takich wpadek unikać w przyszłości

Program zawodów FIS Grand Prix w Wiśle

22-24.07.2022

22.07.2022, piątek

· 10:00 - trening oficjalny (2 serie) kobiet

· 12:15 - kwalifikacje kobiet

· 16:00 - oficjalny trening (2 serie) mężczyzn

· 18:15 - kwalifikacje mężczyzn

23.07.2022, sobota

· 09:30 - seria próbna kobiet

· 10:30 - pierwsza seria konkursowa

· seria finałowa

· ceremonia wręczenia nagród

· 14:00 - seria próbna mężczyzn

· 15:00 - pierwsza seria konkursowa

· seria finałowa

· ceremonia wręczenia nagród

24.07.2022, niedziela

· 11:00 - kwalifikacje mężczyzn

· 13:00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

· seria finałowa mężczyzn

· ceremonia wręczenia nagród

· 16:30 - kwalifikacje kobiet

· 17:30 - pierwsza seria konkursowa kobiet

· seria finałowa kobiet

· ceremonia dekoracji

Kadra Polski na Grand Prix w Wiśle

Dawid Kubacki

Aleksander Zniszczoł

Maciej Kot

Kamil Stoch

Paweł Wąsek

Piotr Żyła

Andrzej Stękała

Jakub Wolny

Jan Habdas

Tomasz Pilch

Kacper Juroszek

Jarosław Krzak.

Ceny biletów:

bilety na sektory siedzące (A1, A2, A3 i A4): 160 zł

bilety na sektory stojące (A7 i A8): 80 zł

sektor A6 nie jest objęty karnetami: 250 zł

Bilety na sektory stojące na kwalifikacje (A7 i A8): 20 zł