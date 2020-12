- Na samym początku, gdy Stefan Horngacher do nas przychodził, w założeniu miała być współpraca między kadrami A i B. Później jednak to trochę mu się rozeszło i zaczęła się tworzyć trochę taka rywalizacja, nawet wręcz niezdrowa między jedną, a drugą kadrą. Tak jak teraz Michal Doleżal daje szansę każdemu, tak Stefan miał jakby swoich pewniaków i czasem bał się zaryzykować zabrania kogoś, kto mógł sprawić niespodziankę - mówi w rozmowie z Interią Adam Małysz, dyrektor w Polskim Związku Narciarskim ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, komentując głównie nagły wybuch formy Andrzeja Stękały i sytuację w kadrze.

Artur Gac, Interia: To nagłe odrodzenie się Andrzeja Stękały, który po latach wydostał się ze sportowego niebytu i uratował karierę, co tak naprawdę mówi o polskich skokach narciarskich i panującym w nim systemie?

Adam Małysz: - Myślę, że sam system jest bardzo podobny do tych, obowiązujących w innych krajach. Nigdzie nie ma tak łatwo, też są trudności i również są przykłady zawodników, którzy tak jak Andrzej dochodzą do pewnej ściany, której nie mogą przebić. Wtedy muszą wytrwale czekać i dawać sobie radę. Tak zrobił Andrzej, który poszedł do pracy, żeby móc dalej trenować. Na pewno ważne są osoby, które są przy tobie i cię wspierają. On zresztą sam mówił, że gdyby nie trener Maciej Maciusiak, to pewnie już by skończył. A kolejna rzecz jest taka, co przykład Andrzeja pokazuje, że czasem warto wytrwać w trudnych momentach, żeby móc wrócić i dojść do takiej formy, jaką obecnie prezentuje. To pokazuje, jak ważne są wytrwałość i cierpliwość, bo mieliśmy też wielu takich zawodników, którzy nie wytrzymali i już pokończyli kariery.

Może w przypadku innych zawodników zabrakło kogoś takiego, jak trener Maciusiak, który w tym krytycznym momencie podałby rękę?

- Maciek też był wtedy i podawał rękę, tylko oni byli mniej cierpliwi. Ci zawodnicy wówczas już stali się seniorami i też ze względu na to potrzebowali pieniądze, żeby normalnie funkcjonować i móc trenować. Nie odważyli się też na to, co zrobił Andrzej, aby pójść do pracy, łącząc ją z trenowaniem. To wymaga dużego poświęcenia, odpowiedzialności i też zaangażowania.

W przypadku Stękały jak określiłby pan tę ścianę, której zawodnik w pewnej chwili, jak pan powiedział, nie mógł przebić? Z czym się zderzył?

- Przede wszystkim był w jakieś dyspozycji, w Pucharze Świata zdobywał punkty, gdy naraz przyszedł kryzys. Coś nie zagrało, nie skakał tak, jak normalnie potrafi najlepiej i to się utrzymywało. Namnażało się to z brakiem funduszy do życia, a w międzyczasie stał się seniorem, osobą dorosłą, więc musiał sam dawać sobie radę. To stanowiło tę barierę, ale widać, że ją przetrwał i teraz jest w nowym miejscu.

Wróćmy do okresu, gdy z polską kadrą zaczynał pracował Stefan Horngacher. Jest coś prawdy w tym, że może nie do końca decydowały tylko względy sportowe i forma, a równie ważna dla szkoleniowca była relacja z zawodnikiem, której na przykład z Andrzejem nie potrafił zbudować? Pojawiły się też głosy, że może sam skoczek sobie zaszkodził, jakoby zdarzało mu się być grubiańskim, czy aroganckim.

- Szczerze powiem, że nie miałem okazji zobaczyć, żeby Andrzej zachowywał się arogancko lub grubiańsko. Absolutnie tego nie zauważyłem. Myślę, że tutaj... Na samym początku, gdy Stefan do nas przychodził, w założeniu miała być współpraca między kadrami A i B. Później jednak to trochę mu się rozeszło i zaczęła się tworzyć trochę taka rywalizacja, nawet wręcz niezdrowa między jedną, a drugą kadrą. Tak jak teraz Michal Doleżal daje szansę każdemu, tak Stefan miał jakby swoich pewniaków i czasem bał się zaryzykować zabrania kogoś, kto mógł sprawić niespodziankę. To na pewno był pewien minus. Stefan przyniósł do nas bardzo dużo, bo cały system, który teraz funkcjonuje, ale niektóre rzeczy już dzisiaj pewnie sam zrobiłby inaczej. Nawet jak z nim rozmawiam to sam mówi - wiadomo, jestem tylko człowiekiem i wiele rzeczy pewnie bym poprawił, wiele może zrobiłbym inaczej. I dodaje, że człowiek całe życie uczy się na błędach. Myślę, że może wtedy nie było błędem to, że Andrzej nie był w tej kadrze, bo nie mógł być, skoro nie miał wyników. Jednak też wielokrotnie było tak, że zawodnicy, którzy w danym momencie może nawet byli w niezłej formie, nie mieli szansy, żeby się pokazać w Pucharze Świata. Dzisiaj jest inna sytuacja i można powiedzieć, że każdy ma możliwość, jeśli tylko dobrze skacze.

Czyli ten deficyt, mianowicie brak dobrej współpracy między kadrami naprawiacie teraz, formalnie od tego sezonu łącząc kadry A i B w jeden zespół? Walor motywacyjny, wynikający z faktu trenowania z czołowymi skoczkami świata, chyba zaczyna być widać.

- To był właśnie cały cel tej "operacji". Dzięki temu, z jednej strony, najlepsi czują oddech na plecach, a z drugiej zawodnicy teoretycznie troszkę słabsi dostali możliwość trenowania z najlepszymi, dzięki czemu ich poziom też zacznie się podnosić. Uważam, że ten cel już został osiągnięty, czego już mamy efekt, więc było warto.