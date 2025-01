Na spokojnie omówiliśmy sytuację z trenerami i zawodnikami. Całe to zamieszanie, że zawodnicy nie za bardzo ufają trenerowi, dostają za dużo uwag, było nadmuchane przez media. Wiadomo, że po nieudanych skokach pojawia się frustracja i z tego wzięły się te opinie. Ucieszyło mnie to, że kierunek jest zgodny z tym, co ja widzę

Imprezy na pewno do udanej nie zaliczy Piotr Żyła. W Oberstdorfie był 41., w Garmisch-Partenkirchen 29., a w Innsbrucku i Bischofschofen 48. Widać u niego frustrację i zrezygnowanie, po jednym z austriackich konkursów nie chciał nawet rozmawiać z dziennikarzami. - To najtrudniejszy przypadek. Jest niezmiernie uparty. Ma pewne wyobrażenie o skokach i trudno do niego dotrzeć z propozycją zmiany. Stefan Horngacher był jedyną osobą, która mogła to zrobić, ale też poświęcił na to mnóstwo czasu. Codziennie rozmawiał z nim po godzinę, półtorej. Jak opuszczał Polskę, sam powiedział, że najwięcej nerwów stracił właśnie na Piotrka. On co chwilę wymyślał coś nowego, a Stefan musiał go sprowadzać na właściwe tory. - przyznał. Dodał jednak, że rozumie bardziej doświadczonych skoczków, którym trudno zmienić nawyki dotyczące stylu, techniki.