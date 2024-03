Adam Małysz będzie tego wymagał od Thomasa Thurnbichlera. Zmiana zasad gry

To, że Austriak nie zostanie zwolniony, to wcale nie oznacza, że może spać spokojnie. Przed nim teraz szalenie trudne zadanie. Musi postawić diagnozę i przepisać lekarstwo na chorobę, jaka dotknęła polskich skoczków tej zimy. Przede wszystkim musi tak zorganizować pracę, by wykorzystać jeszcze potencjał naszych wielkich mistrzów, ale też pociągnąć młodzież, bo od wielu lat w polskiej kadrze przewijają się wciąż te same nazwiska.

Kadra skoczków dwóch prędkości? Starsi zawodnicy będą musieli trenować inaczej

Starsi zawodnicy potrzebują chyba jednak trochę innego przygotowania do sezonu. Na pewno przyda im się zaraz po sezonie odpoczynek i regeneracja. Kiedy wrócą do treningu, to trzeba będzie im odpowiednio dozować trening. To wszystko musi być bardziej wyważone. Oni przez wiele lat treningów mają solidną bazę, a skoki to przecież dyscyplina techniczna, a nie wytrzymałościowa. I choćby dlatego można zastosować u nich trening lżejszy i bardziej specjalistyczny. Na pewno Thomas to rozważa. Czekamy jednak, aż przedstawi nam swoje propozycje rozwiązań, a potem zdecydujemy, czy to zaakceptować, czy nie

Po trenerach zostawała pustka. PZN chce to zmienić. Dotyczy to też Thurnbichlera

- Thomas ma przygotować pewne koncepcje. Będę też od niego wymagał tego, by jasno sprecyzował, jak chce trenować przed kolejną zimą . Nie chodzi mi tu tylko o rozpiskę zgrupowań wraz z datami, ale też, co konkretnie będzie realizowane. To jest też ważne - zaznaczył Małysz.

- Do tej pory w związku - i to dotyczy wszystkich dyscyplin w PZN - podchodziliśmy trochę ulgowo do tego, co robią trenerzy. Uznaliśmy, że to szkoleniowiec ostatecznie odpowiada za wyniki, bo w związku nie wszyscy znają się na tej pracy. Teraz chcemy jednak pomyśleć o przyszłości. Dlatego potrzebujemy materiałów do analizy. Zatrudniamy coraz więcej zagranicznych trenerów, bo wciąż w Polsce nie mamy na tylu swoich szkoleniowców. Kiedy jednak ci zagraniczni trenerzy odchodzą, to niewiele po nich zostaje. W ogóle nie mamy materiałów do analizy po tym, jak u nas pracowali: Heinz Kuttin, Hannu Lepistoe, Stefan Horngacher czy Michal Doleżal. Nasi młodzi trenerzy, którzy się uczą, nie mają się zatem na czym opierać. Są tylko materiały bardzo ogólnikowe, ale brak jest takich szczegółowych opracowań przez trenerów - dodał.