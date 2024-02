Za nami kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich . Tym razem zarówno panie, jak i panowie rywalizowali na skoczni Muehlenkopfschanze w Willingen . W Niemiec z pewnością zadowoleni wrócą Polacy - Aleksander Zniszczoł spisał się bowiem znakomicie, dwukrotnie plasując się w czołowej dziesiątce konkursu . Dla "Biało-Czerwonych" jest to naprawdę dobra wiadomość, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory w tym sezonie podopieczni Thomasa Thurnbichler nie spisywali się najlepiej.

Teoretycznie z przebiegu rywalizacji zadowoleni powinni być także Norwegowie. Podczas sobotniej rywalizacji mężczyzn ekipa Alexandra Stoeckla zaliczyła dublet - na podium stanęli bowiem Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal. Co ciekawe, pierwszy z panów został nawet nowym rekordzistą obiektu . Oddał on bowiem skok na 155,5 metra. W niedzielę natomiast sporo powodów do radości miał natomiast trener kadry kobiet, Christian Meyer. Jego podopieczna Silje Opseth po skokach na 141,5 i 150 metrów wywalczyła pierwsze w tym sezonie podium.